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قبل دخول فصل الشتاء، نصائح الكهرباء للمواطنين قبل شراء الدفايات المشعة

الدفايات الكهربائية،
الدفايات الكهربائية، فيتو

 قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين في حال رغبتهم في شراء دفاية كهربائية جديدة استعدادا لفصل الشتاء.

 

نصائح شراء الدفايات الكهربائية 

 وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه هناك عدة أنواع من الدفايات وأيها أفضل وأقلها استهلاكا للكهرباء، وأبرزها الدفايات المشعة ودفايات الزيت ودفايات السيراميك.

 

دفايات الكهرباء المشعة 

 وأوضح الجهاز أن الدفايات المشعة يطلق عليها دفايات البقعة المعينة، وهي تختص بأعمال التدفئة لجزء أو مكان معين، وهي لا تعتبر اختيارا مثاليا للشراء، ولا ينصح باستخدامها في غرف النوم أو أثناء النوم لأنها تقوم بحرق الأكسجين وقد تؤدي إلى الاختناق.

 

مميزات الدفايات المشعة 

 وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن هناك عدة مميزات للدفايات المشعة، وأبرزها: «كفاءتها عالية.. استهلاك أقل للكهرباء.. استخدام طاقة أقل».

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