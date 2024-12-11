فيتش تتوقع وصول متوسط سعر خام برنت لـ 70 دولارًا للبرميل في 2025

توقعت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" في تقرير حديث ؛ أن تتجاوز أسعار النفط العام المقبل المستوى اللازم لتحقيق التعادل في ميزانيات معظم دول الخليج العربي، وذلك رغم توقعها تراجع سعر الخام بفعل تواضع نمو الطلب ووفرة المعروض العالمي.

دول تحالف "أوبك+" ترجئ الزيادة التدريجية لإنتاجها

يشار إلى أن دول تحالف "أوبك+" أرجأت الزيادة التدريجية لإنتاجها النفطي التي كان من المقرر أن تبدأ في يناير المقبل لمدة ثلاثة أشهر في خطوة تهدف لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية، وتتداول العقود المستقبلية لمزيج برنت تسليم فبراير حول 72 دولارًا للبرميل هذا الأسبوع.

وخفضت «فيتش» خلال التقرير توقعها لمتوسط سعر النفط في 2025 إلى 70 دولارًا للبرميل من تقدير سابق عند 80 دولارًا.

أشارت «فيتش» إلى أن الإصلاح المالي والإنفاق الرأسمالي الكبير يعززان قدرة الدول الخليجية على استيعاب أسعار النفط المنخفضة.

زيادة إنتاج النفط المرتقبة ستؤدي إلى تقليص سعر التعادل النفطي

بحسب التقرير، ستؤدي زيادة إنتاج النفط (المرتقبة) إلى تقليص سعر التعادل النفطي لدى دول المنطقة التي من المتوقع أن تسجل جميعها، عدا السعودية والبحرين، فوائض في الميزانية، مع استمرار انتعاش القطاع غير النفطي، مدعومًا بالإصلاحات المالية بدول الخليج، مثل استحداث الضرائب وإصلاح نظم الدعم وترشيد النفقات.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع في أحدث تقاريره لآفاق النمو العالمي في أكتوبر الماضي أن يبلغ سعر التعادل النفطي في العام المقبل 96 دولار للبرميل للسعودية و50 دولارًا للإمارات و124.9 دولار للبحرين و81.8 دولار للكويت و57.3 دولار لسلطنة عمان و44.7 دولار لقطر.

وأضاف التقرير أن زيادة إنتاج النفط المرتقبة ستدعم أيضا النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج العام المقبل وهو ما سيكون مدعومًا بصلابة نمو القطاع غير النفطي المدفوع بدرجة كبيرة بمساعي الحكومات لتنويع الاقتصاد وميزانيات الكيانات المرتبطة بها.

وتوقع استمرار عدم تأثر إيرادات السياحة بالصراع الدائر في المنطقة مضيفًا أن جاذبية بعض مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للانتقال إليها من مناطق أقل استقرارًا في العالم ستعزز الأسواق العقارية وإنفاق المستهلكين.

وقال بول جامبل رئيس قسم التصنيفات السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التقرير: إن القطاع غير النفطي سيواصل نموه القوي العام المقبل مدفوعًا بالاستثمارات العامة والخاصة التي تستفيد من الإصلاحات في قطاع الأعمال وأسواق العمل.

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