تراجع طفيف في مؤشرات الأسهم الأمريكية مع ارتفاع أسهم العملات المشفرة

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية انخفاضات طفيفة خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2024 في وول ستريت، وذلك بعد جلسة شهدت أرقامًا قياسية جديدة للمؤشرات أمس، كما وصلت عملة بتكوين المشفرة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

انخفاض مؤشر Dow Jones الصناعي

سجلت مؤشر Dow Jones الصناعي انخفاضًا بمقدار 38 نقطة أو بنحو 0.1%.

كما تراجع مؤشر S&P 500 بنحو 0.04%.

وانخفض مؤشر Nasdaq المركب بنحو 0.01%.

ارتفاع مؤشرات وول ستريت مع افتتاح التعاملات

يشار إلى أن مؤشر Dow Jones الصناعي صعد 24.4 نقطة أو 0.05% ليصل إلى 45038.44 نقطة مع افتتاح الجلسة.

كما استهل مؤشر S&P 500 تعاملاته الصباحية بالصعود نحو 2.5 نقطة أو 0.04% إلى 6089.03 نقطة.

وأيضًا صعد مؤشر Nasdaq المركب 21.3 نقطة أو 0.11% إلى 19756.4 نقطة.

ارتفاع عملة بتكوين المشفرة

ارتفعت عملة بتكوين المشفرة بنحو 4.5% خلال التعاملات في 24 ساعة، متجاوزة مستوى 100 ألف دولار لأول مرة في أواخر تداولات الأربعاء.

أدى ذلك إلى ارتفاع الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة مثل MicroStrategy و Robinhood بنسبة 2% لكليهما.

وأنه رغم ترجمة الارتفاعات في العملات المشفرة خلال جلسة أمس إلى مكاسب حادة لمؤشر Nasdaq المركب، لم يكن هذا هو الحال في جلسة الخميس، حيث شهدت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت مكاسب قوية في الجلسة السابقة، وسجلت إغلاقات قياسية.

ارتفاع طلبات إعانة البطالة لأول مرة

يتزامن ذلك مع ارتفاع طلبات إعانة البطالة لأول مرة للأسبوع المنتهي في 30 نوفمبرالماضي بمقدار 9 آلاف طلب إلى 224 ألفًا، وهو أعلى من تقديرات Dow Jones البالغة 215 ألفاَ.

من ناحية أخرى، انخفض مستوى المطالبات المستمرة، التي تأخرت أسبوعًا، بمقدار 25 ألفًا إلى 1.871 مليون.

اختلال التوازن التجاري في الولايات المتحدة كان أقل من المتوقع

وكشف تقرير مكتب الإحصاء الأمريكي الصادر اليوم الخميس أن اختلال التوازن التجاري في الولايات المتحدة كان أقل من المتوقع في أكتوبر الماضي. وينتظر المستثمرون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر نوفمبر، والتي من المقرر صدورها صباح الجمعة.

الاقتصاد الأميركي قوي بما يكفي

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمس الأربعاء، خلال مقابلة في مؤتمر DealBook Summit الذي نظمته صحيفة نيويورك تايمز، إن الاقتصاد الأميركي قوي بما يكفي لكي يتحرك بنك الاحتياطي الفدرالي بحذر بشأن خفض أسعار الفائدة.

المخاطر السلبية أقل في سوق العمل

وأضاف أن: «سوق العمل أفضل، ويبدو أن المخاطر السلبية أقل في سوق العمل».

النمو أقوى بالتأكيد مما كنا نعتقد، والتضخم يرتفع قليلًا

واستطرد قائلًا: «النمو أقوى بالتأكيد مما كنا نعتقد، والتضخم يرتفع قليلًا. لذا، فإن الخبر السار هو أننا نستطيع أن نتحمل المزيد من الحذر بينما نحاول إيجاد الحياد».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.