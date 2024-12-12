الخميس 12 ديسمبر 2024
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اقتصاد

سعر الدولار يشتعل في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار، ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية بنحو 15 قرشًا، في منتصف تعاملات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024.

وترصد “فيتو” الأسعار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزى والبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.58 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

 

سعر الدولار اليوم 
سعر الدولار اليوم 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

 وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري  حوالي 50.74 جنيهًا للشراء و50.84 جنيهًا للبيع.

 

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سعر الدولار في بنك مصر 

كما سجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  بنك مصر حوالي 50.74 جنيهًا للشراء و50.84 جنيهًا للبيع.

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سعر الدولار 
سعر الدولار 

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سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

 كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك التجاري الدولي حوالي 50.75 جنيهًا للشراء و50.85 جنيهًا للبيع. 

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سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 50.75 جنيهًا للشراء و50.85 جنيهًا للبيع.

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اسعار الدولار 
اسعار الدولار 

ماذا تعرف عن الدولار؟

الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة وصدر بموجب قانون الصك لعام 1792، وكان مساويًا للدولار الإسباني الفضي، ومنقسمًا إلى 100 سنت، ورخّص القانون صك عملات مقوّمة بالدولارات والسنتات تصدر الأوراق النقدية الأمريكية بهيئة أوراق الاحتياطي المركزي، ويسمّيها الناس “خضراء الظهور” لأن لون ظهورها كان تاريخيًّا يغلب عليه اللون الأخضر، كما يتولى نظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة إدارة السياسة النقدية، وهو بمنزلة المصرف المركزي الخاص بالبلاسد. 

الدولار 
الدولار 

لماذا الدولار أصبح عملة احتياطي عالمي مهمة؟

وأصبح الدولار الأمريكي عملة احتياطي عالمي مهمة بعد الحرب العالمية الأولى، وحل محل الجنيه الإسترليني في صدارة العملات الاحتياطي العالمية بموجب اتفاق بريتون وودز قرب نهاية الحرب العالمية الثانية ليصبح الدولار أوسع العملات استعمالًا في المعاملات العالمية.

 

 

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