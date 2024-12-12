تطور مثير في أسعار النفط بعد العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي على روسيا

لم تشهد أسعار النفط تغيرًا يذكر في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، إذ محت توقعات ضعف الطلب وارتفاع جاء أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، أثر جولة إضافية من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النفط الروسي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 73.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 01.41 بتوقيت جرينتش.

كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا إلى 70.18 دولار. وارتفع العقدان بأكثر من دولار واحد لكل منهما أمس الأربعاء.



وخفضت منظمة «أوبك» أمس الأربعاء توقعاتها لنمو الطلب في عام 2025 للشهر الخامس على التوالي، وبأكبر قدر حتى الآن.

ووفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة، فقد ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وتترقب الأسواق حاليا أي مؤشرات في شأن التحرك الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في شأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وارتفعت الأسعار أمس الأربعاء بعد أن اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي على الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا.

وقال الكرملين إن التقارير عن احتمال تشديد العقوبات الأمريكية على النفط الروسي تكشف أن إدارة الرئيس جو بايدن تريد أن تترك وراءها إرثًا صعبًا للعلاقات الأمريكية الروسية.

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