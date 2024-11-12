هدوء نسبي في تحركات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية تباينًا ملحوظًا خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، في وول ستريت، وبدأت تدولات الجلسة بهدوء نسبي وذلك فترة صعود ما بعد الانتخابات الأمريكية التي دفعت تلك المؤشرات الرئيسية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

حركة تداول مؤشرات الأسهم الأمريكية

وعن حركة تداول مؤشرات الأسهم الأمريكية فهي جاءت كالتالي:

انخفض مؤشر Dow Jones الصناعي 7 نقاط، أو 0.02%.

ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 0.05%.

صعد مؤشر Nasdaq المركب 0.15%.

ارتفعت أسهم Nvidia و Meta Platforms بنحو 1%.