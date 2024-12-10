رئيس التمثيل التجارى يبحث مع نائب وزير الصناعة الروسي تعزيز التعاون بين البلدين

اجتمع الوزير المفوض يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى مع نائب وزير الصناعة الروسى والوفد المرافق له لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين.

زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا

وتطرق الاجتماع أيضا الي مناقشة بدء الاعداد للجنة المشتركة بين الجانبين والتى من المتوقع عقدها خلال الربع الأول من العام المقبل بالعاصمة موسكو.

حضر الاجتماع الوزير المفوض احمد بديوى مدير شؤون اوروبا والوزير المفوض ايمان حسين نائب مدير الادارة بجهاز التمثيل التجارى.

قيمة التبادل التجارى بين مصر وروسيا

وتشـــير الإحصــاءات الصـــادرة عن الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصـــاء إلى ارتفـــاع قيمـــة قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا لتصل إلى 5.1 مليار دولار خلال الـ11 أشهر الأولى من 2023 مقابل 4.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 14%.

سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى روسيا 469 مليون دولار خلال الـ11 أشهر الأولى من 2023 مقــابل 543 مليـون دولار خـــلال نفس الفترة من عـــام 2022 بنسبة انخفاض قــدرها 13.7%.

وبلغت قيمـــة الــواردات المصريــة من روســيا 4.6 مليــار دولار خلال الـ11 أشهر الأولى من 2023 مقابل 3.9 مليار دولار خــلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 17.5%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى روسيا خلال الـ11 أشهر الأولى من 2023 1. خضر وفواكه بقيمة 380.3 مليون دولار. 2. لدائن بقيمة 20.3 مليون دولار. 3. حبوب واثمار زيتية بقيمة 10.3 مليون دولار. 4. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 8.4 مليون دولار. 5. البان بقيمة 7.4 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من روسيا خلال الـ11 أشهر الأولى من 2023 1. حبوب بقيمة 2.5 مليار دولار. 2. شحوم وزيوت نباتية بقيمة 475.2 مليون دولار. 3. حديد وصلب بقيمة 555 مليون دولار. 4. وقود وزيوت معدنية بقيمة 350.2 مليون دولار. 5. خشب ومصنوعاته بقيمة 276.7 مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الروسية في مصر 141.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 64.9 مليون دولار خلال عام 2021/ 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 117.6%. وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بروسيا 16.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقــابل 12.4 مليــون دولار خـــلال العــام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.3%

و بلغت قيمة تحويلات الروس العاملين في مصر23.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 29.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 19.6%

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 105.9 مليـــون نسمـــة عام 2023، بينمـــا سجــــل عــدد سكان روسيا 144.7 مليون نسمة عام 2023. كما بلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة روسيا طبقــًا لتقـديـرات البعثة 40 ألف مصري حتى نهاية عام 2022.

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