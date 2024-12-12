الخميس 12 ديسمبر 2024
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اقتصاد

بنك مصر يقدم خدمة Apple Pay لعملائه

بنك مصر، فيتو
بنك مصر، فيتو

أعلن بنك مصر، الرائد في مجال المدفوعات الإلكترونية وتقديم الحلول الرقمية المبتكرة، تقديم خدمة Apple Pay لعملائه، وهي طريقة أكثر أمانًا وخصوصية للدفع داخل المحلات التجارية وعبر الإنترنت. 

يمكن للعملاء الدفع بكل سهولة في المحلات التجارية من خلال الضغط مرتين على الزر الجانبي وتمرير جهاز iPhone أو ساعة Apple Watch بالقرب من جهاز الدفع لإتمام عملية الدفع اللاتلامسية.

تقديم خدمة Apple Pay لعملاء بنك مصر

وتتيح خدمة Apple Pay للعملاء طريقة دفع آمنة، حيث تتم المصادقة على كل عمليات الدفع باستخدام تقنية التعرف على الوجه  Face ID أو تقنية التعرف على البصمة Touch ID أو رمز المرور الخاص بالجهاز، هذا بالإضافة إلى رمز الأمان المتغير والمستخدم لمرة واحدة، ويمكن استخدام خدمة Apple Pay في أي مكان يٌقبل فيه الدفع اللاتلامسي ومنها؛ محلات البقالة والصيدليات وسيارات الأجرة والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية والعديد من الأماكن الأخرى.

 

بنك مصر، فيتو
بنك مصر، فيتو

الأجهزة التي تدعم استخدام خدمة Apple Pay

كما يمكن للعملاء استخدام خدمة Apple Pay على أجهزة iPhone و iPad و Mac، وذلك لإتمام معاملاتهم الشرائية بشكلٍ سهل وسريع من خلال التطبيقات أو المواقع الإلكترونية التي توفر الخدمة دون الحاجة إلى إنشاء حساب خاص أو إعادة إدخال بيانات البطاقة أو تفاصيل الشحن والفواتير. وتُسهل خدمة Apple Pay الدفع لخدمات توصيل الطعام والبقالة، والتسوق عبر الإنترنت، والمواصلات، ومواقف السيارات، وغيرها من الخدمات. 

ويعد الأمان والخصوصية هما محور خدمة Apple Pay؛ فعند استخدام العملاء للبطاقات الائتمانية أو بطاقات الخصم المباشر في الدفع بواسطة Apple Pay، فإنه لا يتم تخزين أرقام البطاقات على الجهاز أو على خوادم Apple، ولكن يتم تعيين رقم فريد للجهاز وتشفيره وتخزينه بشكل آمن في العنصر الآمن (Secure Element)، وهي عبارة عن شريحة معتمدة متوافقة مع معايير الصناعة ومصممة لتخزين معلومات الدفع بأمان على الجهاز.

كما يمكن للعملاء ضبط إعدادات خدمة Apple Pay  بسهولة ويسر، حيث يجب عليهم فتح تطبيق Wallet على جهاز iPhone، والضغط على علامة +، ثم اتباع الخطوات لإضافة بطاقات بنك مصر الائتمانية أو الخصم المباشر. وبمجرد إضافة العميل للبطاقة على أجهزة iPhone أو Apple Watch أو iPad أو Mac الخاصة به، يمكنه البدء في استخدام خدمة Apple Pay  فورا، بالإضافة إلى الاستفادة بكافة المزايا والمكافآت التي تقدمها بطاقات بنك مصر.

نبذة عن بنك مصر

جدير بالذكر، أن بنك مصر يقدم مجموعة شاملة من خدمات الدفع؛ باعتباره بنكًا رائدًا في قطاع المدفوعات في مصر، وبفضل العدد الهائل من البطاقات المستخدمة والتي يبلغ عددها 17 مليون بطاقة تشمل بطاقات الائتمان والخصم والدفع المسبق، ليهيمن بنك مصر على شريحة كبيرة من السوق، هذا بالإضافة إلي أن بنك مصر لديه أكثر من 2.8 مليون مستخدم للخدمات المصرفية عبر الإنترنت، و5.8 ألف ماكينة صراف آلي على مستوى الجمهورية، مما يعزز من قدرته على الوصول إلى شرائح العملاء المختلفة. 

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وتضم شبكة بنك مصر أكثر من 600 ألف نقطة بيع و6000 تاجر عبر الإنترنت و1.8 مليون محفظة رقمية، مما يعزز مكانته. ويسعى بنك مصر دائما لتعزيز جهوده في مجال التحول الرقمي لإثراء تجربة الدفع لعملائه من خلال الدخول في العديد من التحالفات الاستراتيجية مع رواد التكنولوجيا المالية بدءًا من الشركات الناشئة إلى الكيانات المتمرسة.

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