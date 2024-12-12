الذهب ولع، زيادة غير متوقعة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس

زادت أسعار جرام الذهب المحلية بقيمة تصل إلى 55 جنيه فى الجرام الواحد منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري.

وقفز سعر الجرام بصورة ملحوظة داخل الأسواق منذ بداية تعاملات الأسبوع وسط توقعات بالمزيد داخل الاسواق الفترة المقبلة.

وتنشر “فيتو” أسعار الذهب اليوم الخميس 12-12-2024 فى مصر، بعد اشتعال سوق الذهب فى مصر وحدوث ارتفاعات متتالية تخطت حاجز 80 جنيهًا على مدار تعاملات أمس الأربعاء إضافة إلى ارتفاع سعر الذهب العالمي فوق مستويات 2715 دولارًا فى التداولات العالمية.

سعر جرام الذهب عيار 24

"سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4411.5 جنيهًا “بيع” - 4388.5 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3860 جنيهًا “بيع” - 3840 جنيها “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3308.5 جنيهًا “بيع”- 3291.5 جنيهًا “شراء”.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب 30880 جنيهًا “بيع”- 30720 جنيهًا “شراء”.

توقعات البنوك العالمية للذهب

وأكد بنك جولدمان ساكس موقفه بشأن توقع صعود الأسعار ورفض وجهة نظر تقول إن المعدن الأصفر لا يمكن أن يرتفع إلى 3000 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2025 في عالم يظل فيه الدولار أقوى.

اسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 31.75 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين واحدا بالمئة إلى 932.75 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 969.50 دولار.

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