السبت 30 نوفمبر 2024
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اقتصاد

ارتفاع طفيف في الأسواق الأوروبية خلال تداولات اليوم

الأسهم الأوروبية،
الأسهم الأوروبية، فيتو

أغلقت  أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع جماعي، اليوم الجمعة، لتنهي أسبوعًا متباينًا، محققة مكاسب أسبوعية طفيفة، بعد جلسة صباحية متقلبة، حيث قام المستثمرون بتقييم أحدث بيانات التضخم في منطقة اليورو.

ارتفاع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي في ختام تعاملات اليوم

وارتفع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي في ختام التعاملات بنسبة 0.58%، محققًا مكاسب شهرية طفيفة، بالتزامن مع ارتفاع جميع القطاعات والأسواق الرئيسية تقريبًا في المنطقة الخضراء.

أسهم شركات التكنولوجيا تقود مكاسب الأسواق الأوروبية 

وقادت أسهم شركات التكنولوجيا مكاسب الأسواق الأوروبية خلال تداولات اليوم الجمعة مضيفة 1.8%.

انخفاض أسهم شركات الاتصالات خلال التداولات

بينما تراجعت أسهم شركات الاتصالات خلال التداولات بنسبة 0.19%.

ارتفاع أسهم التعدين خلال التداولات

وخلال جلسة تداولات اليوم الجمعة؛ اكتسبت أسهم التعدين زخمًا، مرتفعة تحو 1.47%، مع تصدر أسهم أنجلو أميركان المجموعة بارتفاع قدر بـ  5.4%، بينما ارتفعت أسهم كل من أنتوفاجاستا وجلينكور بأكثر من 1%.

حركة تداولات الأسهم الأوروبية خلال ختام الجلسة

وعن حركة التداولات في باقي الأسهم الأوروبية خلال ختام جلسة تداولات اليوم الجمعة؛ فجاءت كالأتي:

ارتفاع مؤشر DAX الألماني

أغلق مؤشر DAX الألماني الجلسة على ارتفاع يقدر بـ 202.61 نقطة أو بنسبة 1.04% إلى مستوى 19.628.34 نقطة.

صعود مؤشر FTSE 100 البريطاني خلال التعاملات

صعد مؤشر FTSE 100 البريطاني خلال التعاملات اليوم نحو 6.30 نقطة أو بنسبة 0.08% عند الإغلاق إلى مستوى 8.287.52 نقطة.

ارتفاع مؤشر CAC 40 الفرنسي

كما سجل مؤشر CAC 40 الفرنسي ارتفاعًا يقدر بنحو 56.21 نقطة أو بنسبة 0.78% عند الإغلاق إلى مستوى 7.235.46 نقطة، بعد انخفاضه خلال جلسة يوم الأربعاء مع اقتراب علاوة المخاطر في فرنسا من اليونان لأول مرة وسط الاضطرابات السياسية المستمرة.

تسارَع التضخم في منطقة اليورو في نوفمبر الجاري

وعلى صعيد آخر؛ أشارت أحدث البيانات الاقتصادية، إلى تسارَع التضخم في منطقة اليورو في نوفمبر الجاري، مما يعزز الحجة لصالح خفض حذر لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي الشهر المقبل.

معدل التضخم في أسعار المستهلك بمنطقة اليورو 2.3%

ووفقًا لبيانات "يوروستات"؛ بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلك في الدول العشرين التي تستخدم اليورو 2.3% في نوفمبر الجاري، مسجلًا ارتفاعًا مقارنة بـ 2% في الشهر السابق، الذي يعد معدلًا فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، ومع ذلك الرقم متماشيًا مع التوقعات.

فيما اتجهت عائدات سندات حكومات منطقة اليورو طويلة الأجل إلى الانخفاض للأسبوع الرابع على التوالي، اليوم الجمعة، وسط بيانات تشير إلى آفاق اقتصادية قاتمة، وتراجع مقياس السوق لتوقعات التضخم إلى أقل من 2%.

ارتفاع طفيف بمعدل التضخم في فرنسا

فيما بلغ معدل التضخم المنسق في فرنسا 1.7% في نوفمبر الجاري، بارتفاع طفيف من 1.6% في أكتوبر، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية Insee، وجاءت قراءة نوفمبر متماشية مع توقعات الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال.

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مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على هبوط بضغط من مخاوف قطاع السيارات

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استقرار الأسهم الأوروبية بختام جلسة الأربعاء بعد تعاملات متقلبة

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