انخفاض الأسهم الأمريكية خلال جلسة اليوم الخميس

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، انخفاضات مع استيعاب وول ستريت تقارير نتائج الأعمال الفصلية لشركات التكنولوجيا العملاقة، وترقب المزيد من النتائج.

و يستمر الإعلان عن نتائج أعمال شركات التكنولوجيا اليوم الخميس مع نتائج إعلان نتائج Apple وAmazon المنتظرة بعد انتهاء جلسة التداول في وول ستريت.

حركة مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الخميس

لليوم الثاني على التوالي؛ انخفض كل من مؤشر S&P 500 بنسبة 1.3%، ومؤشر Nasdaq المركب بنسبة 1.9%.

كما انخفض مؤشر Dow Jones الصناعي بمقدار 235 نقطة، أو 0.6%.

وشهدت الجلسة؛ انخفاض أسهم Microsoft بنسبة 5%.

كما تراجعت أسهم Meta Platforms بأكثر من 2%.