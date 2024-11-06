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أخبار مصر

مدبولي: تحسن تصنيف مصر الائتماني رسالة إيجابية

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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 قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء إن وكالة فيتش رفعت تصنيف مصر الائتماني لأول مرة منذ 4 سنوات، وهو شيء إيجابي حيث أكدت الوكالة أن مصر تسير في الطريق السليم وأن مصر استطاعت أن يكون لديها سعر صرف مرن. 


وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن المراجعة مع صندوق النقد الدولي سيستمر لمدة أسبوعين، مشيرا الي أن الدولة تحتاج الي زيادة معدلات النمو.


وأشار رئيس الوزراء أن تقديرات صندوق النقد الدولي يتوقع أن التضخم في طريقه إلى الانخفاض وسيصل في نهاية العام الجاري إلى 16% ويصل إلى 10% نهاية 2026. 


وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن برنامج صندوق النقد الدولي وضعته مصر بالتعاون مع الصندوق، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس كان مراجعة مستهدفات البرنامج في ضوء المتغيرات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة.


وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي أن الفترة القادمة ستشهد عدم اتخاذ أي قرارات تضيف من الأعباء على المواطنين.

 

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تصنيف مصر الإئتماني صندوق النقد الدولي

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