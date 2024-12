عمر السعيد يحتفل بتكريم منى زكي بمهرجان البحر الأحمر بطريقته الخاصة

احتفل الفنان الشاب عمر السعيد بتكريم الفنانة منى زكي، بمهرجان البحر الأحمر السينمائي المقام حاليًّا في مدينة جدة حاليًّا.

عمر السعيد ومنى زكي

وكتب عمر السعيد في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وأرفق صورة تجمعه بها، حيث قال: “أنتِ محظوظة إنك طلعتِ مصرية في بلد بتقدر الفن منذ آلاف السنين”.

وأضاف عمر: “احنا محظوظين إننا مصريين وبنمتهن نفس مهنتك ومهنتنا العظيمة الجميلة وهي الفن.. أنتِ موهبة عظيمة.. من بنت صغيرة بريئة لشابة طموحة والأدوار مختلفة.. لمرحلة نضج فني وإنساني عظيم…أنتِ حاجة كبيرة أوي في حياة جمهورك اللي أنا منهم.. وكبيرة أوي في الفن العربي كله”.



تكريم منى زكي بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

من جانب آخر كان الفنان أحمد حلمي، أعرب عن سعادته الكبيرة بتكريم زوجته الفنانة منى زكي بجائزة “اليسر الذهبي” ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في نسخته الجديدة المقام في المملكة العربية السعودية.

وكشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن أسماء متحدثين إضافيين يشاركون في الجلسات الحوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المهرجان الذي يقام في "البلد" جدة التاريخية خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر 2024.

وتضم قائمة المتحدثين الجدد في الجلسات الحوارية جلسة عن رواد السعودية مع الممثل والشاعر إبراهيم الحساوي والممثل مشعل المطيري، كما تتضمن مجموعة من ألمع نجوم السينما، ومن بينهم، المرشحة لجائزة الأوسكار إميلي بلانت (OPPENHEIMER) والتي ستكرم في مهرجان البحر الأحمر لهذا العام.

بالإضافة إلى الممثلة الحائزة على عدة جوائز بريانكا تشوبرا جوناس (Head of State)، والممثل والمغني نيك جوناس (Power Ballad)، والممثل عامر خان (DANGAL) والذي سيكرم في مهرجان البحر الأحمر لهذا العام، والممثلة والمخرجة أوليفيا وايلد (Don’t Worry Darling)، والممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار ميشيل يوه فيلمها (Everything Everywhere All at Once).

على جانب آخر، قالت شيفاني بانديا مالهوترا، المديرة العامة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي: "تستضيف برامجنا الحوارية لهذا العام، بما فيها ’الجلسات الحوارية‘، مجموعة مميزة من الفنانين المبدعين الذين سيثرون فعاليات المهرجان برؤاهم وتجاربهم التي مرُّوا بها خلال مسيراتهم الفنية الغنية.

ونحن فخورون باستضافة نخبة من المتحدثين هذا العام، بدءًا من صناع الأفلام الحائزين على جوائز وصولًا إلى أبرز نجوم الشاشة، حيث نجتمع معًا تحت شعار ’للسينما بيت جديد‘ في "جدة البلد" للاحتفاء بأفضل ما قدمته لنا صناعة الأفلام".

