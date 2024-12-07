الأحد 08 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

أحمد حلمي عن تكريم منى زكي بمهرجان البحر الأحمرالسينمائي: مبروك يا ملكة حياتي

أحمد حلمي ومنى زكي،
أحمد حلمي ومنى زكي، فيتو

هنأ الفنان أحمد حلمي زوجته الفنانة منى زكي على تكريمها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة.

 

ونشر حلمي صورة له برفقة زوجته عبر حسابه على إنستجرام وكتب قائلا: مبروك التكريم يا ملكة حياتي.

 

تكريم منى زكي

 

وكرم مهرجان البحر الأحمر السينمائي منى زكي بجائزة اليسر الذهبي خلال حفل افتتاح المهرجان.

 

وانطلقت فعاليات النسخة الجديدة من فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي لعام 2024 الخميس، وسط حضور كبير من نجوم الفن.

 

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وكشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن أسماء متحدثين إضافيين يشاركون في الجلسات الحوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المهرجان الذي يقام في "البلد" جدة التاريخية خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر 2024.

 

وتضم قائمة المتحدثين الجدد في الجلسات الحوارية جلسة عن رواد السعودية مع الممثل والشاعر إبراهيم الحساوي والممثل مشعل المطيري، كما تتضمن مجموعة من ألمع نجوم السينما، ومن بينهم، المرشحة لجائزة الأوسكار إميلي بلانت (OPPENHEIMER)  والتي ستكرم في مهرجان البحر الأحمر لهذا العام. 

 

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أحمد حلمي منى زكي احمد حلمي ومني زكي افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

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