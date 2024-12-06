الجمعة 06 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

أول تعليق لـ أحمد حلمي على تكريم منى زكي بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

أحمد حلمي ومنى زكي،
أحمد حلمي ومنى زكي، فيتو

أعرب الفنان أحمد حلمي، عن سعادته الكبيرة بتكريم زوجته الفنانة منى زكي بجائزة “اليسر الذهبي” ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في نسخته الجديدة المقام في المملكة العربية السعودية.

تكريم منى زكي من مهرجان البحر الأحمر السينمائي 

وقال أحمد حلمي في تصريحات تلفزيونية: “مبروك ويا رب مزيد من التكريمات، وأكيد مبسوط كأن أنا اللي بتكرم النهاردة  الحمد الله ويا رب دائما تحقق نجاحات”.

وكرم مهرجان البحر الأحمر السينمائي منى زكي بجائزة اليسر الذهبي خلال حفل افتتاح المهرجان.

وانطلقت فعاليات النسخة الجديدة من فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي لعام 2024 أمس الخميس، وسط حضور كبير من نجوم الفن

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وكشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن أسماء متحدثين إضافيين يشاركون في الجلسات الحوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المهرجان الذي يقام في "البلد" جدة التاريخية خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر 2024.

وتضم قائمة المتحدثين الجدد في الجلسات الحوارية جلسة عن رواد السعودية مع الممثل والشاعر إبراهيم الحساوي والممثل مشعل المطيري، كما تتضمن مجموعة من ألمع نجوم السينما، ومن بينهم، المرشحة لجائزة الأوسكار إميلي بلانت (OPPENHEIMER)  والتي ستكرم في مهرجان البحر الأحمر لهذا العام. 

بالإضافة إلى الممثلة الحائزة على عدة جوائز بريانكا تشوبرا جوناس (Head of State)، والممثل والمغني نيك جوناس (Power Ballad)، والممثل عامر خان (DANGAL)  والذي سيكرم في مهرجان البحر الأحمر لهذا العام، والممثلة والمخرجة أوليفيا وايلد (Don’t Worry Darling)، والممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار ميشيل يوه فيلمها (Everything Everywhere All at Once).

على الجانب آخر، قالت شيفاني بانديا مالهوترا، المديرة العامة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي: "تستضيف برامجنا الحوارية لهذا العام، بما فيها ’الجلسات الحوارية‘، مجموعة مميزة من الفنانين المبدعين الذين سيثرون فعاليات المهرجان برؤاهم وتجاربهم التي مروا بها خلال مسيراتهم الفنية الغنية. ونحن فخورون باستضافة نخبة من المتحدثين هذا العام، بدءًا من صناع الأفلام الحائزين على جوائز وصولًا إلى أبرز نجوم الشاشة، حيث نجتمع معًا تحت شعار ’للسينما بيت جديد‘ في "جدة البلد" للاحتفاء بأفضل ما قدمته لنا صناعة الأفلام".

 

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