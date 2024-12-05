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ثقافة وفنون

أحمد حلمي ومنى زكي وياسمين صبري، بدء توافد النجوم ريد كاربت مهرجان البحر الأحمر (فيديو)

أحمد حلمي ومنى زكي،
أحمد حلمي ومنى زكي، فيتو

انطلقت فعاليات النسخة الجديدة من فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي لعام 2024، وسط حضور كبير من نجوم الفن. 

مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 

وشارك الفنان أحمد حلمي وزوجته مني زكي في النسخة الجديدة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي  وظهرت بإطلالة مختلفة خطفت الأنظار.

وشهدت فعاليات المهرجان جلسة تصوير خاصة للفنان أحمد حلمي ومنى زكي قبل خروجها للسجادة الحمراء، وجمعت بينهما بعض الصور الرومانسية. 

كما شاركت أيضا الفنانة ياسمين صبري وظهرت بإطلالة مختلفة باللون الأحمر، كما شارك الفنان ظافر العابدين وأمير المصري. 

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن أسماء متحدثين إضافيين سيشاركون في الجلسات الحوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المهرجان الذي يقام في "البلد" جدة التاريخية خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر 2024.

وتضم قائمة المتحدثين الجدد في الجلسات الحوارية جلسة عن رواد السعودية مع الممثل والشاعر إبراهيم الحساوي والممثل مشعل المطيري، كما تتضمن مجموعة من ألمع نجوم السينما، ومن بينهم، المرشحة لجائزة الأوسكار إميلي بلانت (OPPENHEIMER)  والتي ستكرم في مهرجان البحر الأحمر لهذا العام. 

بالإضافة إلى الممثلة الحائزة على عدة جوائز بريانكا تشوبرا جوناس (Head of State)، والممثل والمغني نيك جوناس (Power Ballad)، والممثل عامر خان (DANGAL)  والذي سيكرم في مهرجان البحر الأحمر لهذا العام، والممثلة والمخرجة أوليفيا وايلد (Don’t Worry Darling)، والممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار ميشيل يوه فيلمها (Everything Everywhere All at Once).

على الجانب آخر، قالت شيفاني بانديا مالهوترا، المديرة العامة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي: "تستضيف برامجنا الحوارية لهذا العام، بما فيها ’الجلسات الحوارية‘، مجموعة مميزة من الفنانين المبدعين الذين سيثرون فعاليات المهرجان برؤاهم وتجاربهم التي مروا بها خلال مسيراتهم الفنية الغنية. ونحن فخورون باستضافة نخبة من المتحدثين هذا العام، بدءًا من صناع الأفلام الحائزين على جوائز وصولًا إلى أبرز نجوم الشاشة، حيث نجتمع معًا تحت شعار ’للسينما بيت جديد‘ في "جدة البلد" للاحتفاء بأفضل ما قدمته لنا صناعة الأفلام".

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النسخة الجديدة من فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي البحر الأحمر السينمائي مهرجان البحر الأحمر السينمائي لعام 2024 أحمد حلمي و زوجته مني زكي

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