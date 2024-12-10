أخبار مصر: ورطة لإثيوبيا قد تفقدها نصف مياه السد، إسرائيل تحتل بلدات بريف دمشق، مواجهة مرتقبة لـ عمر زهران وزوجة خالد يوسف

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

فقدت الأمل، خبير يكشف عن إجراء مرتقب من إثيوبيا لتفريغ نصف كمية المياه بسد النهضة

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن مفاجأة غير متوقعة بشأن كمية التخزين في سد النهضة، ملمحا إلى أن إثيوبيا بدأت التفريغ التدريجي لمياه السد.

في اللحظات الأخيرة، كولر يقرر ضم هذا اللاعب لقائمة الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال

كشف مصدر داخل النادي الأهلي على أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرر ضم مدافع الفريق إلي قائمة الأحمر المقرر أن تتجه لقطر لخوض منافسات مباراة نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

نتنياهو: الجولان بكاملها ستكون جزءا من دولة إسرائيل إلى الأبد

أكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء أمس الإثنين أن القسم الذي تحتله بلاده وضمته من هضبة الجولان السورية سيظل إسرائيليًّا "إلى الأبد"، وذلك بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، قفزة جديدة وهذا سعر عيار 21 الآن

تنشر فيتو سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 وفقا لآخر تحديث له في الأسواق.

اليوم، مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم

برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرئاسة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، تختتم وزارة الأوقاف فعاليات المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم في مساء اليوم الثلاثاء حيث تعقد مؤتمرًا صحفيًّا عقب صلاة المغرب لإعلان نتيجة المسابقة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تقام مساء، اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات القوية في إطار الجولة السادسة من مسابقة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

كواليس مشاورات مجلس الأمن بشأن سوريا، وروسيا: لا نفهم أي جزء من الجولان تعتبره إسرائيل ملكا لها

أفاد دبلوماسيون بأن أعضاء مجلس الأمن الدولي الذين تفاجأوا بسقوط الرئيس السوري بشار الأسد وفراره من بلده فجر الأحد، اكتفوا خلال جلسة طارئة عقدوها الإثنين لبحث التطورات في سوريا بمراقبة الوضع «المتقلّب» في هذا البلد.

رئيس الوزراء يزور بورسعيد اليوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية

يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بزيارة ميدانية إلى محافظة بورسعيد، وذلك لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها بالمحافظة.

البرانيس بـ 110 وقفزة خيالية لـ الماكريل المجمد، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

القوات الإسرائيلية تحتل عدة قرى وبلدات في ريف دمشق الجنوبي

أفادت مصادر إعلامية بأن القوات الإسرائيلية احتلت عدة قرى وبلدات في الريف الجنوبي لدمشق.

حال حضور شاليمار شربتلي، السيناريو المتوقع لجلسة محاكمة عمر زهران في قضية المجوهرات

تنظر محكمة الجيزة، اليوم الثلاثاء، ثالث جلسات محاكمة المخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف

كأس الإنتركونتيننتال، جلسة تصوير لـ الأهلي بالزي الرسمي اليوم قبل السفر لقطر

يخضع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء إلي جلسة تصوير بالزي الرسمي، قبل السفر لدولة قطر، استعدادا لخوض منافسات مباراة نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

ترامب: كندا والمكسيك يمكن أن تصبحا ولايتين أمريكيتين جديدتين

صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن كندا والمكسيك يمكن أن تصبحا ولايتين أمريكيتين جديدتين.

بينهم وجهاء العلويين، رجال دين وشيوخ مسقط رأس الأسد يوقعون على بيان دعم للفصائل المسلحة

التقى وفد من قوات الفصائل السورية المسلحة التي أطاحت بحكم بشار الأسد بشيوخ العشائر في منطقة القرداحة العلوية، مسقط رأس الرئيس السوري المخلوع، يوم الإثنين وحصلوا على دعمهم فيما قال سكان إن الخطوة بمثابة علامة مشجعة على التسامح من جانب حكام البلاد الجدد.

مش هم دول، تصريح مثير لنجم الأهلي عن ضم عبد القادر وتريزيجيه ومصطفى محمد لقائمة الأحمر بمونديال الأندية

أكد خالد جاد الله لاعب النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، يحتاج إلى صفقات سوبر، قبل المشارك في كأس العالم للأندية 2025.

شهداء وجرحى في مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية مساء أمس الإثنين بأن الطائرات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات استهدفت منازل المواطنين في بيت حانون شمالي قطاع غزة، موقعة عشرات القتلى والجرحى.

أول تعليق رسمي من جاي زيجاي زي على اتهامه باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاما

أصدر المغني والمنتج الموسيقي الشهير، جاي زي بيانا من خلال شركته روك نيشن للإنتاج ينفي فيه جميع الاتهامات الموجهة إليه، باغتصاب فتاة تبلغ من العمر ١٣ عاما، خلال عام ٢٠٠٠.

أحمد شاهين لاعب المنصورة مهدد بالشطب بعد اعتدائه و"نطح" مديره الفني (فيديو)

أكد العميد محمد البسيوني رئيس نادي المنصورة، أنه تم إيقاف أحمد شاهين، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد واقعته مع علاء نوح المدير الفني للفريق.

اليوم، تسليم دفعة جديدة من شقق جنة مصر بالقاهرة الجديدة

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "جنة" للفائزين بها بعدد 22 عمارة لجميع المراحل بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر حتى يوم الثلاثاء 30/12/2024.

لغز مستمر منذ عقد من الزمن، ماذا قالت بيانات جيمس ويب عن تسارع تمدد الكون

كشف علماء أن هناك سمات غير معروفة في الكون قد تكون وراء لغز مستمر منذ عقد من الزمن، يتعلق بتمدد الكون بشكل أسرع اليوم، مقارنة بما كان عليه في بدايته قبل مليارات السنين.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، قفزة جديدة وهذا سعر عيار 21 الآن

تنشر فيتو سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 وفقا لآخر تحديث له في الأسواق.

حسام المندوه: مليار جنيه ديون فريق الكرة بالزمالك وبعض اللاعبين عقودهم ضخمة

كشف حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك، أن المديونيات المستحقة على الفارس الأبيض كانت مزعجة جدًّا لمجلس الإدارة، حيث إنه لم يكن يتخيل أن تصل إلى هذا الحد.

أنباء عن اغتيال الشيخ توفيق البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام في دمشق

تضاربت الأنباء صباح اليوم حول مقتل الشيخ توفيق البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام، نجل العلامة الراحل محمد سعيد رمضان البوطي على يد مجهولين في العاصمة دمشق.

الاتحاد الدولي: مقتل 104 صحفيين حول العالم في 2024 أكثر من نصفهم في غزة

أفاد الاتحاد الدولي للصحفيين في تقرير نشر اليوم الثلاثاء أنّ 2024 كانت “سنة دموية بشكل خاص” إذ قُتل خلالها 104 صحفيين حول العالم، أكثر من نصفهم في قطاع غزة.

ياسمين رئيس: ابني في سن المراهقة ومعترض على شغلي في التمثيل

قالت الفنانة ياسمين رئيس: "في بداية مشواري في مشهد الرقصة بفيلم فتاة المصنع، كنت حامل في ابني، فالحمد لله إن ربنا اختار لي التوقيت ده لإنه كانت التوقيت الصح، لأن لو ما كنتش حملت في الوقت ده ممكن ما أكونش أبقى أم دلوقت".

بعد ظهورها أمس بالبدلة الحمراء، اليوم الحكم في استئناف المتهمة بقتل طفلها بالدقهلية

تنظر الدائرة الثانية باستئناف المنصورة، اليوم الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم على المتهمة بقتل ابنها بقرية كفر الروك التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية، وذلك بعد الحكم الصادر بإعدامها، بعدما كتمت أنفاسه باستخدام وسادة وإيشارب.

سبب غريب رصدته الكاميرا، شاهد ماذا فعل مدرب برشلونة ليستحق أول طرد في مسيرته (فيديو)

تلقى الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أول بطاقة حمراء في مسيرته خلال مباراة فريقه الماضية ضد ريال بيتيس بالدوري الإسباني.

الجولاني: سيتم إعلان قائمة بأسماء كبار المتورطين بجرائم الحرب والتعذيب في سوريا

كشف رئيس هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني، صباح اليوم الثلاثاء، بدء تجهيز قائمة بأسماء كبار المتورطين بجرائم الحرب والتعذيب في سوريا لملاحقتهم.

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