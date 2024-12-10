حال حضور شاليمار شربتلي، السيناريو المتوقع لجلسة محاكمة عمر زهران في قضية المجوهرات

تنظر محكمة الجيزة، اليوم الثلاثاء، ثالث جلسات محاكمة المخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف

وخلال الجلسة الماضية أصر دفاع المخرج عمر زهران علي استدعاء المدعية شاليمار شربتلي لمواجهتها بالمتهم.

وأضاف المحامي أن شاليمار شربتلي اتهمت موكله المخرج عمر زهران انتقامًا منه بسبب مشادة كلامية حدثتْ بينهما.

وطالب دفاع المتهم خلال جلسة الثلاثاء الماضي بإخلاء سبيله على ذمة القضية، وقدم حافظ مستندات تحتوي على تسجيل صوتي بين المجني عليها والمتهم لهيئة المحكمة، يكشف حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، قدمت بعدها المجني عليه محضر ضد المتهم.

وأكد محمد حمودة، محامي الدفاع عن المخرج عمر زهران، خلال ذات الجلسة أن هاتف المتهم يحتوي على تسجيلين صوتيين تهدد فيهما شاليمار شربتلي المخرج عمر زهران والفنانة هالة صدقي.



وبحسب الدفاع فإن الرسائل تضمنت تهديدًا للفنانة هالة صدقي وللمخرج عمر زهران، قالت فيهما شاليمار شربتلي: "هوريكم خالد يوسف هيعمل فيكم إيه"، لافتًا إلى أن ذلك يوضح كيدية الاتهام، مطالبًا من هيئة المحكمة الاستماع للتسجيلات الصوتية.

ومن جانبه كشف مصطفى رمضان محامي المجني عليها شاليمار شربتلي، أن دفاع المتهم طالب في جلسة الثلاثاء الماضي باستدعاء المجني عليها، وطالما وافقت المحكمة ستحضر المجني عليها للإدلاء بأقوالها والرد على استفسارات وأسئلة دفاع المتهم.

وأضاف أن المحكمة تستدعي المجني عليها على أنها شاهد إثبات، وتطلب منها المحكمة حلف اليمين للإدلاء بشهادتها، ثم يطلب دفاع المتهم من المحكمة استجوابها وتوجيه عدة تساؤلات إليها، إن قبلت المحكمة التساؤل تجيب عليه المجني عليها، وإن رفضت المحكمة لا يتم تسجيل التساؤل.

أمر إحالة المخرج عمر زهران

كشف أمر الإحالة في قضية المخرج عمر زهران رقم 7493 لسنة 2023 جنح الجيزة، أنه متهم بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، بالاشتراك مع خادمة في سرقة مجوهرات المجني عليها.



وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في اتهام شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، للمخرج عمر زهران بسرقة مشغولاتها الذهبية عن تفاصيل مثيرة.



المخرج عمر زهران متهم بسرقة مشغولات ذهبية

وأوضحت التحقيقات تفاصيل المسروقات الذهبية، وتبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار شربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).

وأفادت التحقيقات بأن المتهم عمر زهران عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأقر بأن المضبوطات حصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي.



القبض على المخرج عمر زهران في واقعة اتهامه بسرقة مصوغات ذهبية

وتم ضبط المخرج، تنفيذًا لقرار النيابة بضبطه وإحضاره، وفق اتهامه في محضر رسمي قامت بتحريره الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، بقسم شرطة الجيزة، تتهم فيه المخرج بسرقة قطع ثمينة من مصوغاتها الذهبية من شقتها في أبراج شهيرة بالجيزة، باعتباره صديقًا لها وزوجها وكان دائم التردد عليهما هناك.

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