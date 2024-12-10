الجولاني: سيتم إعلان قائمة بأسماء كبار المتورطين بجرائم الحرب والتعذيب في سوريا

كشف رئيس هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني، صباح اليوم الثلاثاء، بدء تجهيز قائمة بأسماء كبار المتورطين بجرائم الحرب والتعذيب في سوريا لملاحقتهم.

وفي بيان نشره على تطبيق "تيليجرام"، قال الجولاني الذي تخلى أخيرًا عن اسمه الحركي وبات يستخدم اسمه الحقيقي وهو أحمد الشرع، "سنقدم مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب"، متعهدًا طلب استرداد من فر منهم إلى الخارج لكي "ينالوا جزاءهم العادل".

وتابع "لقد أكدنا التزامنا بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري، ومنحنا العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية"، مؤكدا أن "دماء وحقوق" القتلى والمعتقلين الأبرياء "لن تُهدر أو تنسى وسيتم إعلان قائمة تتضمن أسماء كبار المتورطين"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

لائحة ومكافآت

وأشار إلى أنه "سيتم تقديم مكافآت أيضا لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب".

ويأتي إعلان الجولاني تزامنًا مع توجيه وزارة العدل الأمريكية، اتهامات لاثنين من كبار المسؤولين العسكريين السوريين في عهد الرئيس السابق بشار الأسد، بارتكاب جرائم حرب وتعذيب مدنيين.

وتضمنت لائحة الاتهام، التي تم الكشف عنها يوم الإثنين، اتهامات للمسؤولين السابقين في المخابرات السورية، جميل حسن وعبد السلام محمود، بالتورط في مؤامرة لممارسة معاملة قاسية وغير إنسانية مع معتقلين مدنيين، ومواطنين أمريكيين، أثناء الحرب الأهلية السورية.

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