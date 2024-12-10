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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

تقام مساء، اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات القوية في إطار الجولة السادسة من مسابقة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

 

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

جيرونا مع ليفربول 7.45 مساء - بي إن سبورتس 1 

دينامو زغرب مع سيلتك 7.45 مساء - بي إن سبورتس 2 

أتالانتا مع ريال مدريد 10 مساء - بي إن سبورتس 1

لايبزيج مع أستون فيلا 10 مساء - بي إن سبورتس 5 

شاختار مع بايرن ميونخ 10 مساء - بي إن سبورتس 4 

سالزبورج مع باريس سان جيرمان 10 مساء - بي إن سبورتس 2 

ليفركوزن مع إنتر ميلان 10 مساء - بي إن سبورتس 3

بريست مع أيندهوفن 10 مساء - بي إن سبورتس 7 

كلوب بروج مع سبورتنج لشبونة 10 مساء - بي إن سبورتس 6

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