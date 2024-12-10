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أخبار مصر

اليوم، مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم

المسابقة العالمية
المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم، فيتو
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برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرئاسة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، تختتم وزارة الأوقاف فعاليات المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم في مساء اليوم الثلاثاء حيث تعقد مؤتمرًا صحفيًّا عقب صلاة المغرب لإعلان نتيجة المسابقة.

 

المؤتمر الصحفي للمسابقة العالمية للقرآن الكريم 

يُقام الحفل الختامي بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور نخبة من العلماء والدعاة وكبار الشخصيات المحلية والدولية.  

تُعد هذه المناسبة تتويجًا لجهود المشاركين من مختلف دول العالم في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، إذ يتم تكريم الفائزين في مختلف فروع المسابقة التي شهدت منافسات متميزة على مدار أربعة أيام.

 

دور مصر الريادي في خدمة القرآن الكريم وأهله

وتؤكد هذه المسابقة دور مصر الريادي في خدمة القرآن الكريم وأهله وتعزيز رسالته العالمية في نشر قيم التسامح والسلام.

ويشهد الحفل توزيع الجوائز الكبرى التي تتجاوز قيمتها أحد عشر مليون جنيه على الفائزين، ما يؤكد دعم الدولة المصرية لحفظة كتاب الله (عز وجل)، وتشجيعها للمواهب القرآنية الواعدة من مختلف الأعمار والفئات.

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