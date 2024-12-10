الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

ياسمين رئيس: ابني في سن المراهقة ومعترض على شغلي في التمثيل

الفنانة ياسمين رئيس،
الفنانة ياسمين رئيس، فيتو

قالت الفنانة ياسمين رئيس: "في بداية مشواري في مشهد الرقصة بفيلم فتاة المصنع، كنت حامل في ابني، فالحمد لله إن ربنا اختار لي التوقيت ده لإنه كانت التوقيت الصح، لأن لو ما كنتش حملت في الوقت ده ممكن ما أكونش أبقى أم دلوقت".

 

توقيت إنجاب ياسمين رئيس لابنها

وتابعت خلال لقائها ببرنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس بقناة “دي إم سي”: "أنا ما كنتش عاملة خطة إني أحمل في الوقت ده، أنا إنسانة طول عمري مسؤولة وما كنتش أقدر أسيبه لحد يربيه أنا قاعدة في تربية ابني".

 

مشروع الإنجاب من وجهة نظر ياسمين رئيس

وأضافت: "الإنجاب مشروع لا ينتهي ومكمل لحد آخر يوم في العمر، وأنا عايزة على قد ما أقدر أطلع ابني إنسان سليم للمجتمع من كل النواحي، أنا بحب حاجتي طول عمري وبحب الحاجة بتاعتي تفضل بتاعتي وبس وأحميها وأهتم بيها وأراعيها، وعارفة إني من كتر حبي وحنيتي على ابني واهتمامي به هاجني ثمار ده، وأكيد الإنسانة اللي هيرتبط بيها في المستقبل أكيد هحبها وده مرتبط بحبها له".

 

فكرة طريفة لياسمين رئيس

وتابعت ياسمين رئيس ضاحكة: "فكرت أربي بقرة في بيتنا علشان ابني يتغذي تغذية صح ويشرب لبن صحي وأعمله أرز بلبن ونجيب منها السمنة، وبدأت أدخل المطبخ علشان ياكل أكل صحي، وأنا لو كنت أطول ازرع أرض وأجيب منها الخضار والحاجات اللى بنطبخ منها كنت عملت كده".


وتابعت: "كنت بحط البسلة في الآيس كريم علشان ابني ما كانش عايز ياكلها، ودي كانت فكرة حلوة علشان فيه أطفال ما بتحبش تاكل خضار".

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موقف ابن ياسمين رئيس من تمثيلها

وأشارت:"سليم ابني على أبواب المراهقة، وما كانش فاهم أنا بشتغل ايه ولا تمثيل يعني إيه، واحدة واحدة لما بدأ يكبر يفهم أنا بشتغل إيه وبعدين لقيته بيقول لي الشغلانة دي بتاخدك طول الوقت وبتغيبي طول الوقت، فهو شايف إن الشغلانة بتاخد الوقت وهي دي مشكلته معايا، هو عايز أمه وأنيمه وأحكي له حدوتة وأبقى معاه معظم الوقت وده حقه".


واختتمت: "أنا حطيت في دماغي أعمل حاجة كوميدي للأطفال خاصة إني سليم ابني قال لي اعملي حاجة كوميدي لإني مش فاهم التمثيل اللي أنتِ بتعمليه".

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