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رياضة

حسام المندوه: مليار جنيه ديون فريق الكرة بالزمالك وبعض اللاعبين عقودهم ضخمة

حسام المندوه، فيتو
حسام المندوه، فيتو

كشف حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك، أن المديونيات المستحقة على الفارس الأبيض كانت مزعجة جدًّا لمجلس الإدارة، حيث إنه لم يكن يتخيل أن تصل إلى هذا الحد.

 

مليار جنيه مديونيات الزمالك 

وقال حسام المندوه في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك: "حجم مديونيات النادي كانت صادمة، ولم نتخيل هذا الكم والكيف من الغرامات الموقعة على النادي".

وأضاف أمين صندوق الزمالك: "لاعبو كرة القدم كان لهم مستحقات مالية متأخرة تصل لـ 400 مليون جنيه، والقضايا الدولية تصل إلى 600 مليون جنيه".

وواصل: "مجلس الإدارة نجح في سداد جميع المديونيات قبل مباراة السوبر الإفريقي، في ما عدا بعض اللاعبين الأجانب، وصرف ما يصل إلى مليار و400 مليون جنيه".

وتابع: "وجدنا مليوني جنيه فقط في خزينة النادي بعد الانتخابات، إضافة إلى الحجز على أرصدة النادي في البنوك، ومديونيات تصل إلى مليار ونصف المليار جنيه".

وأتم: "فريق كرة القدم فقط ديونه تصل إلى مليار جنيه وبعض اللاعبين عقودهم ضخمة".

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