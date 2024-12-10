الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: كندا والمكسيك يمكن أن تصبحا ولايتين أمريكيتين جديدتين

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن كندا والمكسيك يمكن أن تصبحا ولايتين أمريكيتين جديدتين.

وقال ترامب لشبكة "NBC": "نحن ندعم كندا بما يصل إلى أكثر من 100 مليار دولار سنويًّا، وندعم المكسيك بما يقرب من 300 مليار دولار".

وأضاف: "لماذا ندعم هذين البلدين؟ إذا كنا سندعمهما، فليصبحا ولايتين جديدتين".

وقالت الشبكة في وقت سابق، إن ترامب بدأ تسيير شؤون البلاد والتدخل في قضايا السياسة الداخلية والخارجية، دون أن ينتظر تنصيبه بعد 45 يومًا.

وتابعت القناة، نقلًا عن أحد كبار موظفي البيت الأبيض السابقين من الولاية الأولى لترامب: "في الوقت الحالي، يسيطر ترامب فعليًّا على كل شيء، رغم أنه لم يتولَّ مهامه كرئيس بعد".

ويظهر هذا النهج، على سبيل المثال، في تهديداته لـ  كندا والمكسيك بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وكذلك في تحذيره لـ حركة حماس الفلسطينية "بدفع ثمن باهظ" إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل تنصيبه، حسبما ذكرت شبكة "إن بي سي".

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه اعتبارًا من 20 يناير، بعد توليه منصبه، سيوقع مرسومًا يفرض رسومًا جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع البضائع القادمة من المكسيك وكندا بسبب مشاكل الهجرة غير الشرعية وتدفق المخدرات إلى أمريكا، والتي لم يتم حلها بعد من طرف الإدارة السابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب كندا المكسيك البيت الأبيض حركة حماس الفلسطينية

مواد متعلقة

ترامب يعين محاميته ذات الأصول العربية مستشارة للرئيس

ساويرس: ترامب خدام إسرائيل ولا أفكر في استرداد أموالي المنهوبة في سوريا (فيديو)

ترامب: زيلينسكي يريد إبرام صفقة لإنهاء الحرب في أوكرانيا

وزير الدفاع الأمريكي يهدد ترامب بـ"الفوضى" إذا لم يقف في وجه روسيا

الأكثر قراءة

في اللحظات الأخيرة، كولر يقرر ضم هذا اللاعب لقائمة الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال

فقدت الأمل، خبير يكشف عن إجراء مرتقب من إثيوبيا لتفريغ نصف كمية المياه بسد النهضة

صعق وحرق وقلع أظافر، جرائم الحرب تلاحق اثنين من رجالات الأسد

‎واشنطن بوست: الأسد رفض إبرام صفقة مع الولايات المتحدة قبل سقوط حكمه

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 9-12-2024

قبل جلسة الغد، عمر زهران عن حقيبة المسروقات: هدية من شاليمار شربتلي والدفاع يفجر مفاجأة

مسلسل وتر حساس الحلقة 32، ليلى تصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقتلها

ترامب: كندا والمكسيك يمكن أن تصبحا ولايتين أمريكيتين جديدتين

منوعات

المزيد

انتشال حطام طائرة بعد عام على اختفائها في إسكتلندا

"روس كوسموس" تكشف موعد تشغيل المنظومة الروسية لأقمار الإنترنت

تقرير: كمية المياه في التربة انخفضت 77.6 % من الأراضي منذ التسعينيات

تثبيت تليسكوب لمراقبة الأقمار الصناعية والحطام الفضائي في تشيلي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 9-12-2024

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 09- 12- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الاثنين في السوق

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 09- 12- 2024

المزيد

انفوجراف

دعاء وتحذير.. رسائل هامة من الأزهر للشعب السوري بعد سقوط بشار الأسد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 10 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 10 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية