الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء يزور بورسعيد اليوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فيتو
ads

يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بزيارة ميدانية إلى محافظة بورسعيد، وذلك لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها بالمحافظة.  

وتهدف الزيارة إلى متابعة سير العمل في المشروعات القومية، والوقوف على معدلات التنفيذ والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

ومن المنتظر أن تشمل الجولة زيارة عدد من المشروعات في قطاعات الإسكان، والبنية التحتية، والصناعة، والرعاية الصحية.  

كما يعقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع قيادات محافظة بورسعيد والمسؤولين التنفيذيين لمناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات وسبل تذليل العقبات لضمان تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.  

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الحكومة على متابعة تنفيذ خطط التنمية في جميع المحافظات، وتقديم الدعم اللازم لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة بورسعيد المشروعات القوميه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يزور بورسعيد غدًا لتفقد عدد من المشروعات التنموية

"الوزراء" يكشف تفاصيل ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 46.95 مليار دولار

الحكومة تدرس تصفية هيئة اقتصادية ودمج 3 وتحويل 7 إلى هيئات عامة

جولة تفقدية لرئيس الوزراء في مدينة الجلود بالروبيكي.. انطلاق المرحلة الثالثة بطرح مصانع كاملة التجهيز.. وتوقيع بروتوكولات استثمارية جديدة

بفضل انتعاش مصادر النقد الأجنبي، صافي الاحتياطيات الدولية يتخطى مستويات ما قبل الأزمات العالمية (إنفوجراف)

مقام على 500 فدان، مدبولي يعلن تفاصيل مشروع مدينة الجلود بالروبيكي (صور)

مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين هيئتي التنمية الصناعية والاستثمار

مدبولي يفتتح فعاليات الطرح الأول لمصانع كاملة التجهيزات للمستثمرين بمدينة الروبيكي

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، قفزة جديدة وهذا سعر عيار 21 الآن

فقدت الأمل، خبير يكشف عن إجراء مرتقب من إثيوبيا لتفريغ نصف كمية المياه بسد النهضة

حال حضور شاليمار شربتلي، السيناريو المتوقع لجلسة محاكمة عمر زهران في قضية المجوهرات

اليوم، انعقاد العمومية العادية لاتحاد الكرة لاعتماد انتخاب قائمة هاني أبو ريدة بالتزكية

مش هم دول، تصريح مثير لنجم الأهلي عن ضم عبد القادر وتريزيجيه ومصطفى محمد لقائمة الأحمر بمونديال الأندية

لغز مستمر منذ عقد من الزمن، ماذا قالت بيانات جيمس ويب عن تسارع تمدد الكون

البرانيس بـ 110 وقفزة خيالية لـ الماكريل المجمد، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

الجولاني: سيتم إعلان قائمة بأسماء كبار المتورطين بجرائم الحرب والتعذيب في سوريا

منوعات

المزيد

لغز مستمر منذ عقد من الزمن، ماذا قالت بيانات جيمس ويب عن تسارع تمدد الكون

هتكون مقطوع من شجرة باستثناء هؤلاء، تغيرات متوقعة في العلاقات الأسرية عام 2050

انتشال حطام طائرة بعد عام على اختفائها في إسكتلندا

"روس كوسموس" تكشف موعد تشغيل المنظومة الروسية لأقمار الإنترنت

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 9-12-2024

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 09- 12- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الاثنين في السوق

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 09- 12- 2024

المزيد

انفوجراف

دعاء وتحذير.. رسائل هامة من الأزهر للشعب السوري بعد سقوط بشار الأسد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 10 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 10 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 10 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية