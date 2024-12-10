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رياضة

أحمد شاهين لاعب المنصورة مهدد بالشطب بعد اعتدائه و"نطح" مديره الفني (فيديو)

واقعة لاعب المنصورة،
واقعة لاعب المنصورة، فيتو

أكد العميد محمد البسيوني رئيس نادي المنصورة، أنه تم إيقاف أحمد شاهين، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد واقعته مع علاء نوح المدير الفني للفريق.

 

الاتجاه لشطب أحمد شاهين

وقال محمد البسيوني، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc: ”تم إيقاف أحمد شاهين لاعب المنصورة قبل نهاية مباراة المقاولون العرب، وننتظر مذكرة من مدير الكرة ومن المدير الفني للاعلان عن العقوبة النهائية".

وتابع: "علاء نوح، هو المسؤول الأول عن إدارة الكرة في نادي المنصورة، ونرفض القرارات السريعة، واللاعب قد يتم شطبه، ولكن العقوبة النهائية ستكون عقب جلستي مع المدير الفني".

أيمن المزين على ذمة نادي المنصورة 

وأتم محمد البسيوني تصريحاته قائلًا: "أيمن المزين، ما زال على ذمة نادي المنصورة، وموجود على سيستم اتحاد الكرة، ويدرب حاليًا نادي السكة الحديد ببطاقة شخصية، وهناك شرط جزائي 60 ألف جنيه لم يسدده".

وشهدت مباراة المنصورة والمقاولون العرب بمنافسات دوري المحترفين واقعة، اعتداء أحمد شاهين لاعب المنصورة على مدربه علاء نوح بعد استبداله عقب نزوله بدقائق، خلال أحداث الشوط الثاني.

وفي الربع ساعة الأخيرة من زمن المباراة، قرر علاء نوح استبدال أحمد شاهين بعد نزوله لينفجر اللاعب غاضبًا في مشهد تفاجأ به كل من في الملعب، وقام أحد أعضاء الجهاز الإداري بنادي المنصورة للسيطرة على غضب اللاعب وإخراجه من الملعب، وقام أحمد شاهين بالركض نحو مدربه علاء نوح على دكة البدلاء ودفعه على مقعده في الدكة، إلا أن المدرب تعامل مع الأمر بهدوء.

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محمد البسيوني المنصورة نادي المنصورة احمد شاهين علاء نوح

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