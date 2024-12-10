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اليوم، تسليم دفعة جديدة من شقق جنة مصر بالقاهرة الجديدة

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "جنة" للفائزين بها بعدد 22 عمارة لجميع المراحل بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر حتى يوم الثلاثاء 30/12/2024.

وأوضح المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 109، اليوم الثلاثاء 10/12/2024، ووحدات العمارة رقم 110، يوم الأربعاء 11/12/2024، ووحدات العمارة رقم 111، يوم الخميس 12/12/2024.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 112، يوم الأحد 15/12/2024، ووحدات العمارة رقم 113، يوم الإثنين 16/12/2024، ووحدات العمارة رقم 114، يوم الثلاثاء 17/12/2024، ووحدات العمارة رقم 115، يوم الأربعاء 18/12/2024، ووحدات العمارة رقم 116، يوم الخميس 19/12/2024، ووحدات العمارة رقم 117، يوم الأحد 22/12/2024، ووحدات العمارة رقم 118، يوم الإثنين 23/12/2024، ووحدات العمارة رقم 119، يوم الثلاثاء 24/12/2024، ووحدات العمارة رقم 120، يوم الأربعاء 25/12/2024،  ووحدات العمارة رقم 121، يوم الخميس 26/12/2024.

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 122، يوم الأحد 29/12/2024، ووحدات العمارة رقم 123، يوم الإثنين 30/12/2024.
وقال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة إنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير (فرع الرحاب) لإنهاء إجراءات البنك ثم التوجـــه بخطـــاب البنك لمكتب خدمـــة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات بالجهاز، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.
 

خطة شاملة للاستفادة من أصول هيئة المجتمعات العمرانية

وعقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا صباح اليوم، مع المحاسب محمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، ومسئولي القطاع، لمتابعة سير العمل، وخطط تطوير الأداء بالقطاع، وذلك بحضور المهندس أحمد عبدالرازق، المشرف على مكتب الوزير، ومساعدته المهندسة إلهام السرجاني.


ووجه وزير الإسكان، بوضع رؤية استراتيجية متكاملة لتحقيق الاتزان المالي بين الإيرادات والمصروفات، وإدارة وتقييم الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة، وتعظيم الاستفادة منها، ورصد التدفقات المالية بشكل دورى من مختلف المصادر.

 

كما وجه الوزير، بضرورة العمل على تنويع مصادر التمويل وتعظيم الموارد المالية، والتفكير بشكل غير تقليدي لإيجاد مصادر تمويل ذاتية ومستدامة، وتحصيل واستيداء مستحقات الهيئة وأجهزتها، وحسن استغلال وتوجيه الكوادر البشرية، وحوكمة وضبط منظومة العمل داخل القطاع لتيسير وتسريع وتيرة العمل، مؤكدًا أهمية تكاتف وتضافر الجهود، وبذل المزيد من الجهد، والعمل بروح الفريق الواحد، لمواصلة مسيرة التنمية بالهيئة وأجهزتها.

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