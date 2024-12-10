الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البرانيس بـ 110 وقفزة خيالية لـ الماكريل المجمد، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

اسعار السمك اليوم،
اسعار السمك اليوم، فيتو

أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الثلاثاء 10  ديسمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

 

أسعار السمك والجمبري اليوم الثلاثاء

 «فيتو» تستعرض سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، في السطور التالية:

اسعار السمك اليوم
اسعار السمك اليوم

 

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 69 إلى 75 جنيهًا.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 64 إلى 68 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر مكرونة خليجي من 70 إلى 80 جنيها للكيلو.
  • تراوح  سعر مكرونة سويسي من 70 إلى 110 جنيهات للكيلو.

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر برانيس إسكندراني من 70 إلى 110 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 190 إلى 290 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 190 إلى 290 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 135 جنيهًا.
اسعار السمك اليوم
اسعار السمك اليوم

 

اسعار كيلو السمك اليوم في سوق العبور

  1. تراوح سعر كيلو مرجان ممتاز من 160 إلى 260 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو مرجان وسط من 100 إلى 150 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو بربون ممتاز من 180 إلى 300 جنيه.
  5. تراوح سعر كيلو بربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.

اسعار السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 230 جنيهًا.
  • تراوح سعر الجمبري من 170 جنيهًا إلى 670 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.
  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 180 جنيهًا حسب الحجم.
  • تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك مازليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.

سعر السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء

  1. تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيه للكيلو.
  3. تراوح سعر سمك باغة من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  6. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  7. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار السمك أسعار الأسماك سعر الأسماك سعر السمك سعر الجمبري سعر البلطى سعر البوري سعر الماكريل سعر كيلو السمك سعر كيلو الاسماك اسعار البلطى اسعار البورى موقع فيتو فيتو اسعار الاسماك اليوم اسعار السمك اليوم سعر السمك اليوم سوق العبور اسعار الكابوريا

الأكثر قراءة

في اللحظات الأخيرة، كولر يقرر ضم هذا اللاعب لقائمة الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال

فقدت الأمل، خبير يكشف عن إجراء مرتقب من إثيوبيا لتفريغ نصف كمية المياه بسد النهضة

‎واشنطن بوست: الأسد رفض إبرام صفقة مع الولايات المتحدة قبل سقوط حكمه

كواليس مشاورات مجلس الأمن بشأن سوريا، وروسيا: لا نفهم أي جزء من الجولان تعتبره إسرائيل ملكا لها

بينهم وجهاء العلويين، رجال دين وشيوخ مسقط رأس الأسد يوقعون على بيان دعم للفصائل المسلحة

هل يتوفر علاج لمرضى ضعف عضلة القلب؟ الصحة تجيب

اليوم، مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

منوعات

المزيد

هتكون مقطوع من شجرة باستثناء هؤلاء، تغيرات متوقعة في العلاقات الأسرية عام 2050

انتشال حطام طائرة بعد عام على اختفائها في إسكتلندا

"روس كوسموس" تكشف موعد تشغيل المنظومة الروسية لأقمار الإنترنت

تقرير: كمية المياه في التربة انخفضت 77.6 % من الأراضي منذ التسعينيات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 9-12-2024

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 09- 12- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الاثنين في السوق

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 09- 12- 2024

المزيد

انفوجراف

دعاء وتحذير.. رسائل هامة من الأزهر للشعب السوري بعد سقوط بشار الأسد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 10 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 10 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية