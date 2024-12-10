مش هم دول، تصريح مثير لنجم الأهلي عن ضم عبد القادر وتريزيجيه ومصطفى محمد لقائمة الأحمر بمونديال الأندية

أكد خالد جاد الله لاعب النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، يحتاج إلى صفقات سوبر، قبل المشارك في كأس العالم للأندية 2025.

الأهلي يحتاج 4 صفقات سوبر قبل مونديال الأندية

وقال خالد جاد الله، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc: ”بطولة كأس العالم للأندية بطولة كبيرة جدًا، وتمثل دعاية وإضافة كبيرة للأهلي، وجميع الفرق ستدعم صفوفها قبل البطولة، ولازم إدارة الأهلي تدعم الفريق بصفقات غير تقليدية".

وتابع:" الفيفا منح الأهلي حرية ضم صفقات من أجل المشاركة في البطولة فقط، والفريق يحتاج صفقات سوبر، ولاعبين قادرين على عمل الفارق".

وأضاف: "الأهلي في حال التأهل في كل دور سيحصل على مكافآت، وجميع الفرق ستبذل مجهود كبير من أجل تدعيم صفوفها بصفقات قوية".

وأردف: "الأهلي محتاج 4 لاعبين سوبر أجانب ولو حتى على سبيل الإعارة، في مراكز رأس الحربة والدفاع والجناح الأيسر والأيمن، يكونوا قادرين على قيادة الفريق في كأس العالم للأندية، ويشاركوا مع الفريق في البطولة فقط مثل بطولات اليد الكبرى".

رحيل الأجانب وعودة نجوم الفريق السابقين

وعن رحيل الأجانب الحاليين قال: "يتحدد أسماء الراحلين بناء على الصفقات الجديدة، لأنه من الوارد وجود صعوبة في ضم لاعب سوبر في أحد المراكز المطلوب تدعيمها".

وزاد: "الأهلي يحتاج إلى تقديم أداء جيد في كأس العالم، والهجوم بشكل منظم، مع وجود تأمين دفاعي ولعب مباراة مفتوحة، والتدعيمات ستساعده على ذلك".

وعن أنباء عودة عبد القادر وتريزيجيه وديانج وحمدي فتحي، وضم مصطفى محمد قال: "لاعبين جيدين لكن الفارق بينهم وبين اللاعبين الحاليين في الأهلي ليس بعيد، والفريق يحتاج للاعبين على مستوى عال".

وعن مواجهة إنتركونتيننتال: "المباراة ستكون صعبة، وفي حال مواجهة بوتافوجو البرازيلي، يحتاج الأهلي إلى تركيز وخاصة في الدفاع وتنوع في الهجمات، بجانب سرعة في الأداء والتفكير والتحول من الهجوم للدفاع والعكس وهذه هو الكرة الحديثة وأتوقع فوز الأهلي بنسبة 60% وبتفوق".

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