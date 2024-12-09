أخبار الحوادث اليوم: النائب العام: نمتلك منظومة قانونية متكاملة لمكافحة الفساد.. مشاهد إنسانية في حادث ميكروباص ترعة الإبراهيمية.. الحكم بإعدام عامل قطع جسد جارته إلى أشلاء باستخدام صاروخ لسرقتها

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، اللائحة التنفيذية بشأن تعديلات قانون معاهد معاونى الأمن.

عاقبت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، بالإعدام شنقًا على عامل رخام لاتهامه بقتل المجنى عليها " د.م.ع" ربة منزل إلى أجزاء وتقطيع جسدها إلى أجزاء لسرقتها.

استقبل مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان بقطاع الحماية المجتمعية وفد من أعضاء المجلس القومى لحقوق المرأة.

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي، رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم بقتل زوجته بالإعدام شنقًا.

تمكنت الإدارة العامة لأمن الموانى بقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (صاحبة مصنع ملابس "لها معلومات جنائية" - مقيمة بمحافظة الغربية)، وبحوزتها (كمية من مخدر الحشيش- عدد من الأقراص المخدرة لعقار "تامول") حال إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد عبر مطار برج العرب بالإسكندرية.

‎ تواصل نيابة مصر القديمة التحقيق في واقعة انهيار عقار مكون من ستة طوابق بمنطقة خرطة أبو السعود التابعة لقسم شرطة مصر القديمة.

وجه النائب العام المستشار محمد شوقي، كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أكد فيها أن مشاركة جمهورية مصر العربية للمجتمع الدولي الاحتفاء بهذا اليوم، والذي يوافق التاسع من ديسمبر، إنما يأتي إدراكًا بخطورة تلك الظاهرة والتي باتت تمثل عقبة في تحقيق التنمية المستدامة والنيل من منجزاتها بل وخطرًا محدقًا وماسًا بواقع ومستقبل كل المجتمعات؛ من خلال تقويض جهـود التنميـة والنيل من مراميها في ضمان التـوازن الاقتصادي بل والانحراف بمكاسبها عن اتجاههـا الصحيح.

شهدت محافظة أسيوط مساء أمس حادثًا مأساويًا، حيث انقلبت سيارة ميكروباص محملة بـ 14 راكبًا في مياه ترعة الإبراهيمية بمركز ديروط، مما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى مشاهد إنقاذ بطولية تجسد معاني التضحية والمروءة.

كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة الفيوم، غموض العثور على جثة طفلة بعزبة اللواج التابعة لقرية شكشوك بدائرة مركز ابشواي.

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