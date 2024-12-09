أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، اللائحة التنفيذية بشأن تعديلات قانون معاهد معاونى الأمن.

وزير الداخلية يصدر اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن

وجاء نص قرار وزير الداخلية ، قرار رقم ٢٤٠٠ لسنة ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن بعد الاطلاع على القانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱ في شأن هيئة الشرطة ؛ وعلي قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ ؛ وعلي قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ۱۹۸۱ ؛ وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹ ؛وعلي قرار وزير الداخلية رقم ٢٥٥٥ لسنة ۲۰۲۲ بشأن تنظيم هيئة الشرطة ؛ وعلي قرار وزير الداخلية رقم ٥٧٥ لسنة ۲۰۲۳ بشأن اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن ؛ وبعد أخذ رأى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ؛ وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ؛ قرر:( المادة الأولى ) يعمل بأحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار في شأن معاهد معاوني الأمن، وتسري أحكام لائحة المنشآت التعليمية لقطاع التدريب فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.



( المادة الثانية ): يستمر العمل بأحكام اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٧٥ لسنة ۲۰۲۳ علي الدفعات التي تم الإعلان عن البدء في إجراءات قبولها قبل تاريخ العمل بهذا القرار.



(المادة الثالثة): ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويلغي ما يخالفه، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

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