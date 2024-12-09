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محافظات

قتلتها جارتها وسرقت قرطها الذهبي، كشف غموض العثور على جثة طفلة بالفيوم

الطفلة الضحية، فيتو
الطفلة الضحية، فيتو

كشفت  الأجهزة الأمنية  في محافظة الفيوم، غموض العثور على جثة طفلة بعزبة اللواج التابعة لقرية شكشوك بدائرة مركز ابشواي.

وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة أبشواي، أن مرتكب الواقعة هي “إيمان.ع. ع” 20 سنة، مطلقة وتسكن بالمنزل المجاور لمنزل أسرة الضحية، حيث استدراجت الطفلة أثناء اللهو مع ابنها، ثم خنقتها بطرحة ووضعت الجثمان داخل كرتونة ملابس، والقتها بجوار الأرض الزراعية.

 

تفاصيل الواقعة حسب اعترافات المتهمة

 وبعد تقنين الإجراءات وبتفتيش منزل المتهمة تم العثور على الكرتونة المستخدمة في نقل جثة الضحية إلى الأرض الزراعية، كان مخبأ في ملابس خاصة بالمتهمة، وتم ضبط المتهمة، التي اعترفت بقتل الطفلة وأكدت أنها خنقتها بعد أن سرقت قِرطها الذهبي، وخشيت افتضاح أمرها فقتلتها ووضعت الجثمان داخل كرتونة ملابس، وتوجهت بها إلى الأرض الزراعية المجاورة للمنازل وألقتها.

 

بلاغ لمدير الأمن بالعثور على جثة طفلة مقتولة في ظروف غامضة

وكان اللواء أحمد عزت  مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من العقيد محمد علاء عبد الكريم مأمور مركز شرطة إبشواي، يفيد بعثور الأهالي  على جثة طفلة بجوار أرض زراعية.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ،  وتبين من المعاينة الأولية، أن الجثة للطفلة المتغيبة من ظهر الأربعاء أميرة عوض سليمان، وتبلغ من العمر 5 سنوات، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، في  سيارة الإسعاف، تحت تصرف جهات التحقيق.

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وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى نيابة مركز إبشواي، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة، بعد مناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير مفصل بساعة وتاريخ الوفاة، وكلف إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتولي التحقيق.

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