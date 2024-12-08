تجديد حبس معلمة فقأت عين تلميذ بمعهد أزهري في الفيوم

جددت نيابة مركز الفيوم، حبس معلمة بالمعهد الأزهري الابتدائي بقرية زاوية الكرادسة، 15 يوما، لاتهامها بإصابة طفل بعاهة مستديمة، بعد أن تسببت في فقأ عينه، بعصا كانت في حوزتها.

تفاصيل واقعة تلميذ فقد بصره في المدرسة

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز الفيوم، يفيد بأن المعلمة" هـ. س " بالمعدة الديني الازهري بقرية زاوية الكرادسة الابتدائي، تسببت في فقأ عين تلميذ، بعد أن اصابته بعصا كانت في حيازتها، فكلف بتشكيل فريق بحث، تحت اشراف العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز الفيوم والرائد أحمد فريتم رئيس المباحث لكشف ملابسات الحادث.

التحريات أكدت أن الإصابة عن طريق الخطأ

وتبين من التحريات التي أجراها فريق البحث، أن المجني عليه كان يتشاجر مع أحد زملائه، وحاولت المعلمة فض المشاجرة بعصا كانت في حوزتها، إلا أن طرف العصا أصاب عين التلميذ المجني عليه، ما ادي فقد الرؤيا بها، وتحرر المحضر اللازم، وتم العرض علي النيابة المختصة، التي أمرت بحبس المعلمة 4 ايام، وتم تجديد الحبس اليوم لمدة 15 يوما.

عقوبة إحداث عاهة مستديمة

يذكر أن المادة رقم 240، والمادة رقم 241، من قانون العقوبات، قد حددت عقوبة من يتسبب في عاهة مستديمة أو جرح، أو أي لأشخاص آخرين في وقت المشاجرات، بالسجن المشدد.

ونصت المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه كل من أحدث بغيره جرح، قد نشأ عنه قطع أو انفصال عضو، وقد فقد منفعته، أو يكون نتج عنه كف البصر، أو حدث فقد لإحدى العينين، أو يكون نتج عن هذا الضرب عاهة مستديمة، يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات.

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