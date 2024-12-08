الأحد 08 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تجديد حبس معلمة فقأت عين تلميذ بمعهد أزهري في الفيوم

مجمع محاكم الفيوم،
مجمع محاكم الفيوم، فيتو

جددت نيابة مركز الفيوم، حبس معلمة بالمعهد الأزهري الابتدائي بقرية زاوية الكرادسة، 15 يوما، لاتهامها بإصابة طفل بعاهة مستديمة، بعد أن تسببت في فقأ عينه، بعصا كانت في حوزتها.

تفاصيل واقعة تلميذ فقد بصره في المدرسة

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز الفيوم، يفيد بأن المعلمة" هـ. س " بالمعدة الديني الازهري بقرية زاوية الكرادسة الابتدائي، تسببت في فقأ عين تلميذ، بعد أن اصابته بعصا كانت في حيازتها، فكلف بتشكيل فريق بحث،  تحت اشراف العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز الفيوم والرائد أحمد فريتم رئيس المباحث لكشف ملابسات الحادث.

التحريات أكدت أن الإصابة عن طريق الخطأ

وتبين من التحريات التي أجراها فريق البحث، أن المجني عليه كان يتشاجر مع أحد زملائه، وحاولت المعلمة فض المشاجرة بعصا كانت في حوزتها، إلا أن طرف العصا أصاب عين التلميذ المجني عليه، ما ادي فقد الرؤيا بها، وتحرر المحضر اللازم، وتم العرض علي النيابة المختصة، التي أمرت بحبس المعلمة 4 ايام، وتم تجديد الحبس اليوم لمدة 15 يوما.

عقوبة إحداث عاهة مستديمة

يذكر أن  المادة رقم 240، والمادة رقم 241، من قانون العقوبات، قد حددت عقوبة من يتسبب في عاهة مستديمة أو جرح، أو أي لأشخاص آخرين في وقت المشاجرات، بالسجن المشدد.

أجندة الأعمال المشاركة في مهرجان المسرح بجامعة الفيوم

حالة الطقس غدا الاثنين 9-12-2024 في الفيوم

ونصت المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه كل من أحدث بغيره جرح، قد نشأ عنه قطع أو انفصال عضو، وقد فقد منفعته، أو يكون نتج عنه كف البصر، أو حدث فقد لإحدى العينين، أو يكون نتج عن هذا الضرب عاهة مستديمة،  يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الأزهر الشريف إدارة المعاهد الأزهرية معلمة فقأت عين تلميذ النيابة العامة حبس معلمة حبس المعلمة

مواد متعلقة

أجندة الأعمال المشاركة في مهرجان المسرح بجامعة الفيوم

حالة الطقس غدا الاثنين 9-12-2024 في الفيوم

وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان يزور الفيوم

محافظ الفيوم يتابع أنشطة الطب البيطري خلال نوفمبر الماضي

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة (مستند)

الكونفدرالية، إصابة قوية لـ بنتايك في مباراة الزمالك وإنيمبا (صور)

غادر سوريا بصفقة، روسيا تكشف معلومات جديدة حول سقوط نظام بشار الأسد

الكونفدرالية، الزمالك يتعادل مع إنيمبا النيجيري 2-2 بعد مرور 75 دقيقة (صور)

لمن الملك اليوم، فيديوهات من داخل منازل وقصور بشار الأسد في سوريا

حاكم مصرف سوريا: تعرضنا لحوادث سرقة منذ صباح اليوم (فيديو)

صمد 14 عاما وسقط خلال 12 يوما.. تسلسل زمني لنهاية حقبة بشار الأسد

قرينة الرئيس تزور المتحف الوطني ودار الأوبرا في سلطنة عمان (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

ناسا تؤجل مرة أخرى انفصال"Cargo Dragon" عن المحطة الفضائية

لحظة تدمير تمثال الأسد في طرطوس (فيديو)

حقيقة الجسم المضيء في سماء طهران (فيديو)

مشهد مثير للدهشة، إنقاذ 55 سوري من الإعدام داخل السجن قبل التنفيذ بنصف ساعة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 8- 12- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 08- 12- 2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8- 12- 2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

صمد 14 عاما وسقط خلال 12 يوما.. التسلسل الزمني لسقوط الرئيس السوري بشار الأسد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المطار في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة قريبًا

من هم أصحاب الأخدود، وما سبب تسميتهم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم غرق المركب في المنام وعلاقته بالنجاة من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية