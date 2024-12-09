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حوادث

مشاهد إنسانية ومأساوية في حادث انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية بأسيوط (صور)

تفاصيل انقلاب ميكروباص
تفاصيل انقلاب ميكروباص في أسيوط، فيتو

 شهدت محافظة أسيوط مساء أمس حادثًا مأساويًا، حيث انقلبت سيارة ميكروباص محملة بـ 14 راكبًا في مياه ترعة الإبراهيمية بمركز ديروط، مما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى مشاهد إنقاذ بطولية تجسد معاني التضحية والمروءة.

 

شاب ينقذ مسنًا ويحمل جثمانه على ظهره

 بينما كانت السيارة تسقط في مياه الترعة، شهد الحادث مشهدًا إنسانيًا مؤثرًا، حيث قام شاب في العشرينات من عمره، كان يستقل الميكروباص، بحمل مسن كان يجلس بجواره على المقعد الأخير، وفي لحظة حرجة، تمكن الشاب من كسر الزجاج الخلفي للسيارة وإنقاذ الرجل المسن، حيث حمله على ظهره وألقاه إلى أطراف الترعة، لكن الشاب لم يتمكن من النجاة بنفسه، حيث غرق داخل السيارة قبل أن يستطيع الخروج.

هذه اللحظة تعكس أسمى معاني التضحية والإيثار، وتبرهن على أن روح الإنسان قادرة على تجاوز الأنا والمخاطرة من أجل إنقاذ الآخرين.

 

أم تلقي بأطفالها وتغرق في المياه

 وفي مشهد آخر، كانت سيدة برفقة أطفالها، حينما بدأ الميكروباص في الانزلاق نحو الترعة، وبسرعة، أقدمت الأم على إخراج أطفالها من نافذة السيارة محاولًة إنقاذهم من الغرق، قبل أن تجد نفسها محاصرة في المياه، بينما تجمع الأهالي بسرعة على أطراف الترعة للمساعدة في انتشال الركاب، لكن الأم غُرقت في المياه أثناء محاولتها إنقاذ أطفالها.

بينما كانت السيارة متجهة إلى محطة الركاب في ديروط، سقطت فجأة في مياه ترعة الإبراهيمية، مما أسفر عن انقلابها بشكل كامل. 

وأكد شهود عيان أن السيارة انزلقت بشكل مفاجئ من خلف الموقف بينما كانت تحاول الخروج، وحسب التقارير الأولية، تم نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي لتلقي الرعاية اللازمة، فيما جرى انتشال جثث الضحايا وإيداعها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحركات فرق الإنقاذ

وكان غرفة عمليات النجدة بـ مديرية أمن أسيوط تلقت بلاغًا بالحادث في الساعة 10 مساءً، وعلى الفور توجهت فرق الإنقاذ النهري وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبدأت الفرق عمليات البحث والإنقاذ في المياه، حيث تمكنت من انتشال جثة أحد الضحايا إلى جانب باقي الركاب، واستمرت عمليات البحث لساعات حتى تم التأكد من عدم وجود ناجين آخرين.

وأسفر الحادث عن وفاة شخصين، أحدهما الشاب الذي ضحى بحياته من أجل إنقاذ المسن، والآخر هو أحد الركاب الذين لم يتمكنوا من الخروج من السيارة في الوقت المناسب، كما أصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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