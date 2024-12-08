تحرير 803 مخالفة تموينية بالفيوم خلال أسبوع

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملات مكبرة علي الأسواق والمخابز والمحال التجارية، في القري والمدن، للسيطرة علي ما يطرح من سلع للتداول بين المستهلكين، ومنع طرح أي سلع مجهولة أو فاسدة للاستهلاك اليومي، وشارك في الحملات قسم مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري.

نتائج الحملات التموينية على أسواق القرى والمدن

وقال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة الفيوم، أن الحملات المكبرة التي شنتها أجهزة المديرية، خلال الفترة من 1 ديسمبر إلى 7 ديسمبر الجاري، أسفرت عن 802 مخالفة منها 300 مخالفة لقطاع المخابز، و502 مخالفة متنوعة في قطاع الأسواق والمحال التجارية، وتم إحالة جميع المخالفات الي النيابات المختصة، التي قررت سحب عينات من السلع المتحفظ عليها للتحليل بمعامل وزارة الصحة.

السلع الفاسدة تم التحفظ عليها علي مدار الاسبوع

وكانت الحملات قد تمكنت من التحفظ علي سيارة نصف نقل محملة 149 شيكارة دقيق بلدي معاد نخلة ومعبأ في شكائر بيضاء، زنة الواحدة 62 كيلو جرام، بإجمالي 7.6 طن، كما تم التحفظ علي 800 كيلو جرام دقيق فاخر منتهى الصلاحية، و5400 باكو بسكوت مدون عليه تغذيه مدرسيه ومحظور بيعه في الأسواق -و7200 كيس مدون عليه بسكوت ومن الداخل كراتيه سناكس، و600 كيس مدون عليه شيبسي بطاطس ومن الداخل معبأ كراتيه.

كما تم التحفظ علي 1250 عبوة مشروب غازي ومواد غذائية منتهية الصلاحية، و350 عبوة أدوية بيطرية مختلفة الأوزان و الاصناف منتهية الصلاحية، و56 كيلو جرام لحوم دجاج، و33 كيلو جرام لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و119 زجاجة شامبو ومعطرات منتهية الصلاحية، و165 كيلو جبن غير صالحة، و750 قطعة سلع غذائية منتهية الصلاحية، و29 علبة مربى، و20 كيس صلصه طماطم، و93 عبوة مسحوق ومنظفات و20 شيكارة سماد مدعم، و52 كيلو لحوم مفرومه وكبدة فاسدة.

ولفت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، الي أنه شدد على الأجهزة التابعة له، بضرورة تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية، لمواجهة جشع بعض التجار، والحفاظ على الأسواق، ومنع تداول أي سلع مهربة أو فاسدة.

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