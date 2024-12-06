النائب العام يستقبل نظيره الأردني في مكتبه بالقاهرة

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي بمقر مكتبه بالقاهرة، المستشار يوسف ذيابات، النائب العام للمملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له، وذلك بحضور عدد من قادة النيابة العامة المصرية.

النائب العام يبحث التعاون مع نظيره الأردني

وأعرب النائب العام عن ترحيبِه بضيوفه الكرام، مُشيرًا إلى العلاقات التاريخية المميزة بين البلديْن. وتضمن اللقاء التباحث في سُبل تعزيز آليات التعاون القضائي الثنائي في مجالات مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وتبادل الخبرات من خلال تنظيم فعاليات مشتركة لأعضاء النيابة العامة في الدولتيْن؛ لمناقشة الموضوعات القانونية ذات الاهتمام المشترك.

واختُتم اللقاء بتبادل الطرفين لدروع تذكارية للجهتين.

وسبق اللقاء زيارة الوفد الأردني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وكان في استقباله مدير المعهد، ولفيف من قادة النيابة العامة، حيث تفقدوا أروقة المعهد وقاعات التدريب، مُعربين عن ضرورة عقد دورات تدريبية للسادة أعضاء النيابة العامة الأردنية بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالقاهرة؛ حرصًا على نقل الخبرات وتبادلها.

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