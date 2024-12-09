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حوادث

تحرير 29 ألفا و795 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

تحريرنحو 29 ألف و795
تحريرنحو 29 ألف و795 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

 شن ضباط  الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 

مخالفات مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

 وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 29 ألفا و795 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 15 ألفا و563 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و643  مخالفة السير بدون تراخيص، و12 مخالفة موقف عشوائي، و1330 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و18 مخالفة لشروط التراخيص و19 مخالفة دراجة نارية.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المرورى بالشارع المصري.

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