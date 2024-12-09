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حوادث

التفاصيل الكاملة لانهيار عقار بمصر القديمة

انهيار عقار، فيتو
انهيار عقار، فيتو

‎ تواصل نيابة مصر القديمة التحقيق في واقعة انهيار عقار مكون من ستة طوابق بمنطقة خرطة أبو السعود التابعة لقسم شرطة مصر القديمة.


‎وتبين أن العقار مكون من ستة أدوار انهار بالكامل، عقب إخلائه من السكان دون وقوع أية إصابات،  وجاء في أقوال السكان وشهود العيان، أنهم شعروا بتصدعات، واهتزازات في العقار قبل ساعات من انهياره بالكامل، فقامو بإخلائه، دون أية خسائر بشرية.

‎وقامت الأجهزة الأمنية بإخلاء ثلاثة عقارات أخرى مجاورة للعقار بعد انهيار أحدهم متأثرًا بسقوط العقار الاول، فتم إخلائهم خوفًا على السكان.


وكانت النيابة قد ندبت لجنة هندسية، لفحص أسباب انهيار العقار الأول، وطلبت بالتحرى حول العقار من الحي، وبيان ما إذا كان صدر له أية قرارات إزالة أو تنكيس.

‎تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بانهيار عقار بمنطقة مصر القديمة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة المختصة إلى مكان البلاغ.

‎وفرضت القوات كردونًا أمنيًا في موقع البلاغ، وتبين عدم وجود مصابين، ويستمع رجال الشرطة لأقوال الشهود لبيان عدد قاطني العقار، وملابسات الحادث، وترفع فرق الإنقاذ البري الأنقاض، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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