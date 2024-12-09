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حوادث

الحكم بالإعدام شنقا لقاتل زوجته في الإسكندرية

الحكم الإعدام شنقا
الحكم الإعدام شنقا لقاتل زوجته فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي، رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم بقتل زوجته بالإعدام شنقًا.

وكانت المحكمة أحالت القضية الجلسة الماضية الى فضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

 

قاتل زوجته فى الإسكندرية

وكشف أوراق القضية رقم 28429 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثانٍ، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بالعثور على جثة المجني عليها داخل محل سكنها، بدائرة القسم.

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وتوصلت  التحريات إلى وجود خلافات بين المتهم «ع.ا.ا» نجار مسلح وبين المجني عليها «ه.ع.ال» ربة منزل «زوجته»، بسبب تواجده في المنزل بدون عمل.

وأضافت التحريات، أن المجنى عليها خرجت صباح يوم الواقعة، لتوصيل طفلتها الصغيرة إلى المدرسة، وفى تلك الأثناء بيت المتهم النية وعقد العزم على قتلها، وأخذت تلك الفكرة تراوده لمدة ساعتين أثناء تواجده بمفرده بالمسكن.

وبمجرد عودة المجنى عليها إلى المنزل وقامت بتغيير ملابسها واستلقت على السرير لتستريح، نشبت مشادة كلامية فيما بينهما، وعلى إثرها استل المتهم سلاح أبيض «سكين» كان يحتفظ بها داخل غرفتهما، وطعن المجني عليها برقبتها، وعندما حاولت الاستغاثة تعدي عليها بآلة حادة «بنطة حديد» حتى استقرت برأسها ولم يتركها إلا جثة هامدة.

وتبين من التحريات قيام المتهم بمغادرة المنزل عقب ارتكاب الواقعة، حتى اكتشف الجيران وقوع الجريمة، وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض عليه.

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أمن الإسكندرية المتهم بقتل زوجته العثور علي جثه الأجهزة الأمنية محكمه جنايات الإسكندرية متهم بقتل زوجته

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