الإثنين 09 ديسمبر 2024
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حوادث

الأمن يكشف حقيقة مقطع صوتي زعم تقاعس الشرطة في التفاعل مع بلاغ سرقة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة مقطع صوتي تضمن مزاعم تقاعس الشرطة فى التفاعل مع بلاغ سرقة .

 حقيقة تقاعس الشرطة فى التفاعل مع بلاغ سرقة 

تابعت  أجهزة الأمن، ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الجتماعى من مقطع صوتى لسيدة أشارت خلاله إلى تعرضها للاعتداء والسرقة من قبل بعض الأشخاص، مدعيةً عدم تفاعل أجهزة الشرطة المعنية مع بلاغها.

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وبالفحص، تبين أن المقطع الصوتى قديم يعود للعام الماضى 2023، وقد تم ضبط المشكو فى حقهم فى حينه وعرضهم على النيابة العامة.

 كما تبين عدم صحة ادعائها بشأن عدم التجاوب مع بلاغها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائم على ترويج المقطع الصوتى.

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية وزارة الداخلية بلاغ سرقة النيابة العامة ترويج الشائعات

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