تمكنت الإدارة العامة لأمن الموانى بقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (صاحبة مصنع ملابس "لها معلومات جنائية" - مقيمة بمحافظة الغربية)، وبحوزتها (كمية من مخدر الحشيش- عدد من الأقراص المخدرة لعقار "تامول") حال إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد عبر مطار برج العرب بالإسكندرية.

إحباط محاولة صاحبة مصنع ملابس تهريب مخدرات بمطار برج العرب

وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة بقصد تهريبها للإتجار بها، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد، وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.

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