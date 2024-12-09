قطعها إلى أشلاء باستخدام صاروخ، الحكم بإعدام عامل رخام أنهى حياة جارته لسرقتها

عاقبت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، بالإعدام شنقًا على عامل رخام لاتهامه بقتل المجنى عليها " د.م.ع" ربة منزل إلى أجزاء وتقطيع جسدها إلى أجزاء لسرقتها.



تلقى قسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا بالعثور على أشلاء المجنى عليها التى تبين أنها لجثمان المجنى عليها "د.م.ع" ربة منزل.

عامل رخام ينهى حياة جارته وقطع جسدها

وتوصلت التحريات إلى قيام المتهم "ر.ش.ع" صنايعى رخام بارتكاب الواقعة، وأن المتهم يقطن بجوار المجنى عليها بمحل سكنها، ونظرا لمروره بضائقة مالية عقد العزم وبيت النية على قتل المجنى عليها باغيا سرقتها، فهداه تفكيره الشيطانى إلى انتظارها حال عودتها إلى منزلها، وتظاهر بإصلاح مصباح كهربائى فى الممر الفاصل بين مسكنهما حال اعتلائه لدرج خشبي، وعند مرور المجنى عليها آمنة غير منتبهة لروحه الشريرة حتى ضربها على رأسها بمطرقة أعدها مسبقا.

وما أن صرخت حال سقوطها على الأرض، حتى أسرع المتهم فكتم فمها بيده لمنعها من الاستغاثة واستل سلاحا أبيض "مفك" من ملابسه وتعدى عليها بعدة طعنات، ثم قام بجذبها إلى مسكنه وأغلق باب الشقة وأدخلها الحمام وفتح عليها صنبور المياه مكمما بيده فمها، حتى تأكد من وفاتها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم، نزع عنها متعلقاتها الشخصية وأحضر جهاز قطع كهربائى صاروخ وقام بتقطيع جسدها إلى 7 قطع، ووضعها فى حقائب بلاستيكية وتخلص منهم كل على حدة فى أماكن متفرقة بدائرة القسم، وإلقاء التراب عليها حتى لا يفتضح أمره، وما أن عاد إلى الشقة محل الواقعة فأخفى أدوات الجريمة بأن طهرها بالماء، واستخلص من متعلقات المجنى عليها مفتاح شقتها وتوجه إلى مسكنها وسرق بعض منقولات المجنى عليها مشغولات ذهبية.

وتبين من خلال بيع المشغولات الذهبية الخاصة بالمجنى عليها أنها مزيفة، فقرر التخلص منها بإلقائها بأحد مصارف المياه.

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