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خارج الحدود

المعارضة السورية تعقد اجتماعًا مع البعثات الدبلوماسية لبحث الأوضاع في دمشق

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن  إدارة الشؤون السياسية للمعارضة السورية  عقدت  اجتماعات مع بعثات دبلوماسية أجنبية لبحث الوضع في سوريا، معبرة عن سعيها إلى دور بناء في المنطقة والعالم بما يحقق الأمن والاستقرار.

وفي السياق ذاته نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني رفيع المستوى قوله:"إن طهران تعمل على تأمين وجود علاقات مع سوريا في ظل القيادة الجديدة".

محاولات إيرانية لفتح خطوط اتصال مع المعارضة السورية

 وقال  المسئول الإيراني في حديثه مع رويترز:" أن بلاده فتحت خط اتصال مع القيادة الجديدة في سوريا لمحاولة لمنع مسار عدائي بين البلدين وايجاد أرضية للتفاهم".

وأوضح  المسؤول الإيراني أن التعاون مع حكام سوريا الجدد مفتاح لاستقرار العلاقات وتجنب مزيد من التوترات الإقليمية.

سقوط نظام الأسد ضربة موجعة لإيران

وفي السياق ذاته اعتبر ولي عهد إيران السابق، نجل شاه البلاد الراحل، رضا بهلوي، أن "انهيار نظام الأسد القاتل يشكل ضربة مدمرة للجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة المزعوم".

وأضاف بهلوي، في منشور عبر منصة "إكس"، أمس الأحد، أنه "مع سقوط دمى خامنئي وعملائه في جميع أنحاء المنطقة واحدًا تلو الآخر، أصبح نظامه أضعف وأكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى".

وأكد بهلوي أن "الشعب الإيراني يعرف هذا، ويستعد للقتال والفوز في المعركة النهائية: تحرير إيران".

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