قبل هروبه من دمشق بلحظات، آخر أوامر بشار الأسد للجيش السوري

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية وفق مصادر لها عن اللحظات الأخيرة قبل مغادرة الرئيس السوري بشار الأسد الحكم وعن آخر ما أمر به الجنود.

اللحظات الأخيرة في حكم بشار الأسد

ووفق ما نقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين سوريين قالوا إن الأسد أمر قواته بالدفاع عن العاصمة دمشق وذلك مع اقتراب قوات المعارضة المسلحة منها يوم السبت الماضي وأن يقوموا بذلك بكل قوة".

وذكرت وول ستريت جورنال أنه بعد ذلك غادر الأسد موقعه وترك جنوده ليستقل طائرته هو وعائلته ثم اختفى بعدها بحلول أواخر يوم السبت دون معرفة وجهته الدقيقة، كما أنه لم يترك شئ ولم يظهر في خطاب ولم يكن لدى حكومته أي فكرة عن مكانه بعد مغادرته تاركًا كل شئ لسير الأمور عشوائيًا.

الأوامر الأخيرة لبشار الاسد

ىولفتت وول ستريت جورنال إلى إن حكومة الأسد علمت مع بقية العالم أنه هرب من البلاد قبل ساعات من وصول المعارضين المسلحين إلى دمشق ودخولها بحشود كبيرة وإنه تركهم دون أوامر واضحة أو خطة.

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