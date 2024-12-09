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خارج الحدود

بعمق 3 كيلومترات، إسرائيل تتوغل داخل القنيطرة السورية

إسرائيل تتوغل داخل
إسرائيل تتوغل داخل القنيطرة السورية

 ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن دبابات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، توغلت داخل الأراضي السورية في القنيطرة بعمق كيلومترين ونصف إلى 3 كيلومترات.
 

قوات الاحتلال تتقدم في القنيطرة

وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن القوات الجوية الإسرائيلية شنت خلال الساعات الماضية هجمات استهدفت نحو 100 موقع في سوريا، تزامنًا مع التحولات السياسية والعسكرية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

 

هجمات إسرائيلية على سوريا 

 وأضافت أن الهجمات تضمنت مواقع استراتيجية، منها أنظمة صواريخ متقدمة، ومستودعات أسلحة، ومنشآت لتصنيع الذخائر.

من جهتها، نقلت يديعوت أحرونوت عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قوله: إن الجيش استولى الليلة على نقاط إضافية في المنطقة العازلة مع سوريا.

 

إسرائيل  تسيطر على مناطق جديدة بسوريا

كما أمر كاتس بإنشاء مجال أمني خال من الأسلحة الإستراتيجية الثقيلة والبنى التحتية التي تهدد إسرائيل، حسب الصحيفة الإسرائيلية.

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وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو أعلن انهيار اتفاقية فصل القوات بين إسرائيل وسوريا لعام 1974، واحتل الجيش الإسرائيلي منطقة جبل الشيخ الحدودية والمنطقة العازلة مع سوريا.
 

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