تطورات الوضع في سوريا، استهداف سفارة إندونيسيا بدمشق بطلقات نارية

وزارة الخارجية الإندونيسية، أفاد مدير قسم شؤون حماية المواطنين في وزارة الخارجية الإندونيسية جودها نوجراها اليوم بتعرض سفارة جاكارتا في دمشق لإطلاق عشوائي للنار، دون وقوع إصابات.

نداء عاجل للرعايا من وزارة الخارجية الإندونيسية

وأشار إلى "تضرر غرفة الاجتماعات بالسفرة نتيجة وابل الرصاص الذي استهدف البناية"، مؤكدًا أنه “لم يصب أي مواطن إندونيسي خلال الحادث”، بحسب "روسيا اليوم".

أضاف: " 1162 مواطنًا إندونيسيًّا يقيمون حاليًّا في سوريا، وقد لجأ 19 شخصًا منهم إلى السفارة عند اندلاع الفوضى داخل البلاد ".

وأوضح أنه "ردًّا على التصعيد في سوريا أعلنت السفارة الإندونيسية حالة التأهب القصوى وأصدرت تعليمات عاجلة لمواطنيها في جميع المناطق السورية".

ونصحت السفارة المواطنين الإندونيسيين بتجنب السفر غير الضروري داخل البلاد والبقاء على تواصل مستمر مع السفارة للحصول على تحديثات تتعلق بالسلامة.

وشهدت سوريا تطورات دراماتيكية فجر الأحد، مع إعلان قوات المعارضة السورية دخولها العاصمة دمشق، ومغادرة الرئيس بشار الأسد البلاد بعد أن ترك منصبه مع إعطاء التعليمات بإجراء عملية نقل السلطة سلميًا وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية الروسية.

من جانبه، أعلن رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي استعداده للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب السوري.

جيش الاحتلال يدمر أسلحة سوريا

وفقًا لـ"المرصد السوري لحقوق الإنسان"، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية جديدة استهدفت مستودعات لتخزين الأسلحة تابعة لقوات نظام “بشار الأسد” السابق، في جبال منطقة القلمون بريف دمشق، حيث دوت انفجارات عنيفة وتصاعدت أعمدة الدخان من الموقع المستهدف، دون ورود معلومات حتى اللحظة عن سقوط خسائر بشرية.

وتهدف إسرائيل من خلال تصعيدها العنيف خلال الساعات الماضية على سوريا إلى تدمير هذه المستودعات بشكل كامل.

وأضاف المرصد السوري أنه بعد منتصف ليل الأحد شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جديدة استهدفت تل الحارة غربي درعا قرب الجولان السوري المحتل، واللواء 12 والفوج 175 في مدينة إزرع، في إطار تدمير السلاح والمستودعات في المواقع العسكرية.

كما استهدفت بغارات جوية مستودعات دنحة في القلمون في ريف دمشق، تحتوي على مضادات الدروع، مما أدى إلى تدميرها ودوي انفجارات عنيفة هزت المنطقة.

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