تفاجئ واشتكى من الجيش، تفاصيل اللقاء الأخير للرئيس بشار الأسد قبل الرحيل

كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جزءًا من تفاصيل آخر لقاء جمعه قبل أيام مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، وتحدث عن أسباب سقوط النظام ورؤية إيران للتطورات الجارية.



رؤية إيران للصراع في سوريا



وقال عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، حول التطورات الأخيرة في المنطقة، إن بلاده كانت تعلم "أن هناك مخططًا وراء الكواليس من قبل أمريكا والكيان الصهيوني لإحداث مشاكل متتالية في محور المقاومة، وكان هذا المخطط موجودًا دائما".



وأضاف، "بعد التطورات في غزة ولبنان، كان من الطبيعي أن تستمر هذه التحركات، ولكن من الناحية الميدانية والمعلوماتية، كان أصدقاؤنا في أنظمة المعلومات الأمنية في بلدنا وفي سوريا على علم تام بالتحركات في إدلب وتلك المناطق"، مشيرا إلى أنه "تم أيضًا نقل جميع المعلومات ذات الصلة إلى الحكومة والجيش السوري



لقاء وزير خارجية إيران الأخير مع الأسد



وبشأن لقائه الأخير في الأول من الشهر الجاري مع بشار الأسد في دمشق؛ كشف وزير الخارجية الإيراني، أن الأسد كان متفاجئًا مما يجري من تطورات عسكرية متسارعة.



وأضاف " بشار الأسد نفسه، عندما التقيت به أنا و علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني، كان متفاجئًا واشتكى من سلوك الجيش السوري".



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