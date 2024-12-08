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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة أتليتكو مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

إشبيلية، فيتو
إشبيلية، فيتو

الدوري الإسباني، أعلن فريقا أتليتكو مدريد وإشبيلية عن تشكيل المباراة المقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم الأحد في الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.   

تشكيل أتليتكو مدريد

 

تشكيل إشبيلية 

ترتيب أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 32 نقطة بعد 15 مباراة فاز في 9 مباريات، وتعادل في 5، وخسر في 1، بينما ياتي إشبيلية في المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة، حيث فاز في 5 مباريات، وتعادل في 4، وخسر في 6 مباريات.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية

وتنقل المباراة عبر شبكة "beIN SPORTS" المالك الحصري بث الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستُبث المباراة عبر قناة "beIN SPORTS 3".

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أتليتكو مدريد إشبيلية الدوري الإسباني

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