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رياضة

ريال مدريد يلاحق برشلونة، تعرف على ترتيب الدوري الإسباني

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

الدوري الإسباني، يواصل ريال مدريد، الزحف وملاحقة برشلونة، على صدارة الدوري الإسباني، بعد الفوز العريض على جيرونا.

ريال مدريد يفوز على جيرونا

واكتسح ريال مدريد مضيفه جيرونا بنتيجة 3-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مونتيليفي، ضمن منافسات الأسبوع الـ16 من مسابقة الدوري الإسباني.

ريال مدريد رفع رصيده بهذا الفوز إلى 36 نقطة في المركز الثاني، لكنه لعب مباراة أقل، بينما تجمد رصيد جيرونا عند النقطة 22 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

واستغل ريال مدريد تعثر برشلونة أمام ريال بيتيس بالتعادل 2-2، ليقترب أكثر من الصدارة؛ إذ إنه في حال فوز في مباراته المؤجلة أمام فالنسيا سيتصدر الترتيب بفارق نقطة وحيدة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

ترتيب الدوري الإسباني    

1- برشلونة - 38 نقطة - 17 مباراة

2- ريال مدريد - 36 نقطة - 16 مباراة

3- أتلتيكو مدريد- 32 نقطة - 15 مباراة

4- أتلتيك بلباو - 29 نقطة -16 مباراة

5- فياريال - 26 نقطة - 14 مباراة

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