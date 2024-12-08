الأحد 08 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإسباني، ريال مدريد يحقق فوزا هاما أمام جيرونا

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

الدوري الإسباني، حقق فريق ريال مدريد فوزا هاما أمام جيرونا بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع الـ16 من الدوري الإسباني.

أهداف ريال مدريد

سجل أهداف ريال مدريد في مرمى جيرونا كل من، جود بيلينجهام في الدقيقة 36، وأردا جولر في الدقيقة 55، وكيليان مبابي في الدقيقة 62.

تشكيل ريال مدريد أمام جيرونا

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: لوكاس فاسكيز- أوريلين تشواميني- أنطونيو روديجر- فيرلاند ميندي.

في خط الوسط: أردا جولر- فيديريكو فالفيردي- لوكا مودريتش.

في خط الهجوم: إبراهيم دياز- جود بيلينجهام- كيليان مبابي.

ويسعى ريال مدريد إلى تصحيح مساره بعدما خسر يوم الأربعاء الماضي أمام أتلتيك بلباو بهدفين مقابل هدف.

قائمة ريال مدريد أمام جيرونا

وكان كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قد أعلن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة جيرونا، بملعب مونتيليفي، في الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

ويفقد الميرينجي عددا من نجومه مثل فينيسيوس، وألابا، وكارفاخال، وميليتاو، وكامافينجا، والذين يغيبون لإصابات مختلفة ولعدم الجاهزية.

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، سيرجيو ميستري

الدفاع: لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، روديجر، فيرلاند ميندي، أسينسيو

الوسط: بيلينجهام، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس، تشيما

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإسباني جيرونا ريال مدريد اهداف ريال مدريد تيبو كورتوا

مواد متعلقة

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم على جيرونا بهدف بيلينجهام في الشوط الأول

تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام جيرونا في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على ريال بيتيس بهدف في الشوط الأول (فيديو)

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني

الأكثر قراءة

وفاة زوج الفنانة بدرية طلبة

بسمة وهبة في بث مباشر: عمر زهران مات من جواه، ومش عارفة أنام بسبب الظلم

أين مكان بشار الأسد؟ وزير الخارجية العراقي يجيب

خبير عسكري: دخل الجولاني الشهري 21 مليون دولار، وهذا مصير بشار الأسد

جمعت 200 مليون جنيه، القبض على مستريحة طنطا بعد هروبها لدبي

الفصائل المسلحة تعلن السيطرة على مدينة حمص السورية بالكامل

هيئة التأمين الاجتماعي توضح تفاصيل رفع الحد الأدنى للمعاشات

تحرير 3500 معتقل من سجن حمص المركزي (فيديو)

منوعات

المزيد

قطة تلجأ بمفردها لمستشفى بعد تعرضها لحادث في تركيا

خبيرعسكري يكشف سبب السحابة الأيونية فوق موقع استهدفته روسيا بصاروخ أوريشنيك

ضبط إبل خضعت لعمليات تجميل للمنافسة بمسابقة مليونية بالسعودية

الدومينيكان تعلن ضبط أكبر محاولة لتهريب المخدرات في تاريخها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 07- 12- 2024

سعر السكر اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 7-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

حلم الألقاب مع المنتخب والعودة للدوري المصري.. 7 تصريحات قوية لمحمد صلاح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 8 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 8 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية المدرس في المنام وعلاقته بتولي منصب كبير قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية