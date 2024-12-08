الدوري الإسباني، ريال مدريد يحقق فوزا هاما أمام جيرونا

الدوري الإسباني، حقق فريق ريال مدريد فوزا هاما أمام جيرونا بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع الـ16 من الدوري الإسباني.

أهداف ريال مدريد

سجل أهداف ريال مدريد في مرمى جيرونا كل من، جود بيلينجهام في الدقيقة 36، وأردا جولر في الدقيقة 55، وكيليان مبابي في الدقيقة 62.

تشكيل ريال مدريد أمام جيرونا

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: لوكاس فاسكيز- أوريلين تشواميني- أنطونيو روديجر- فيرلاند ميندي.

في خط الوسط: أردا جولر- فيديريكو فالفيردي- لوكا مودريتش.

في خط الهجوم: إبراهيم دياز- جود بيلينجهام- كيليان مبابي.

ويسعى ريال مدريد إلى تصحيح مساره بعدما خسر يوم الأربعاء الماضي أمام أتلتيك بلباو بهدفين مقابل هدف.

قائمة ريال مدريد أمام جيرونا

وكان كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قد أعلن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة جيرونا، بملعب مونتيليفي، في الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

ويفقد الميرينجي عددا من نجومه مثل فينيسيوس، وألابا، وكارفاخال، وميليتاو، وكامافينجا، والذين يغيبون لإصابات مختلفة ولعدم الجاهزية.

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، سيرجيو ميستري

الدفاع: لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، روديجر، فيرلاند ميندي، أسينسيو

الوسط: بيلينجهام، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس، تشيما

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